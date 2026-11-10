US-Eröffnung: Inflation bremst Kurse – Enttäuschung über Anthropic

New York – Eine höhere Teuerung im Oktober als erwartet und Enttäuschung über die Bewertung des KI-Betreibers Anthropic bei seinem angestrebten Börsengang hat am Dienstag moderat auf die Kurse gedrückt. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab um 0,3 Prozent auf 52.242 Zähler nach.

Die Verbraucherpreise in den USA sind im Oktober stärker gestiegen als erwartet. Das befeuert erneut die Erwartung steigender Zinsen. Die US-Notenbank Fed werde im Dezember den Leitzins um weitere 0,25 Prozentpunkte anheben, prognostiziert Ökonom Thomas Gitzel von der VP Bank. An den Finanzmärkten werde nun aber spekuliert, ob die Fed den Leitzins nicht sogar um 0,50 Prozentpunkte anhebe. «Befeuert wurde diese Debatte von Fed-Gouverneur Christopher Waller, der eine Zinsanhebung um 50 Basispunkte als Option anführte», so Gitzel.

Der technologielastige Leitindex Nasdaq 100 legte im frühen Handel um 0,1 Prozent auf 27.950 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,2 Prozent auf 7.537 Zähler.

Unternehmensseitig steht vor allem der Börsengang des Chatbot-Betreibers Anthropic im Fokus. Angepeilt wird eine Gesamtbewertung von bis zu rund einer Billion US-Dollar. Die aber liegt deutlich unter der zuvor am Markt diskutierten möglichen Bewertung. «Die Ernüchterung in Sachen KI geht weiter», sagte ein Börsianer dazu.

AMD , Broadcom und Nvidia wollen bis zu 26 Milliarden Euro in Anthropic investieren. Aktien von AMD und Broadcom legten kräftig zu, während Nvidia erneut unter Druck gerieten. Am Vortag hatte die Aktie im starken Marktumfeld etwas mehr als 4 Prozent eingebüsst. Konzernchef Jensen Huang könnte Ziel einer ausländischen Spionageaktivität geworden sein. So soll er eine Affäre mit einer Frau gehabt haben, die nach Vermutungen von US-Behörden für den chinesischen Geheimdienst tätig war. Peking dementierte dies. Nun ermittelt das FBI.

Die Aktie von Groupon sackte um gut 20 Prozent ab. Der Online-Marktplatz für Rabatte senkte seine Jahresumsatzprognose. Take-Two Interactive Software gewannen dagegen fast 6 Prozent. Der Videospiele-Entwickler gab einen als konservativ eingestuften Ausblick bekannt. Am Markt wird mit hoher Spannung auf «Grand Theft Auto VI» gewartet. Der Blockbuster der Tochter Rockstar soll am 19. November offiziell erscheinen.

Der Klimaanlagenhersteller Aaon meldete ein Rekordquartal und hob die Jahresprognose, was der Aktie einen Kurssprung von 23 Prozent nach oben bescherte. Das Unternehmen bietet unter anderem Kühllösungen für Rechenzentren an. (awp/mc/pg)

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