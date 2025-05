US-Eröffnung: Kaum Bewegung – Warten auf Nvidia-Zahlen nach Handelsende

New York – Nach der Kursrally am Vortag hat die Wall Street eine Verschnaufpause eingelegt. Die wichtigsten Indizes bewegten sich am Mittwoch kaum. Die Anleger warteten mit Spannung insbesondere auf die nach Handelsschluss avisierten Quartalszahlen des Halbleiterkonzerns Nvidia .

Im frühen Handel verharrte der Dow Jones Industrial nahezu unbewegt bei 42.307,88 Punkten. Nach dem deutlichen Kursanstieg am Dienstag bewegt sich der Leitindex inzwischen wieder auf dem Niveau der wichtigen 200-Tage-Durchschnittslinie, die den langfristigen Trend beschreibt.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es geringfügig auf 5.917,83 Punkte nach unten. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 stagnierte nahezu bei 21.419,61 Punkten.

Ein positiver Bericht von Nvidia könne die Risikobereitschaft der Anleger weiter stützen und die Aufwärtsdynamik der Börsen aufrechterhalten, sagte Analyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets und fuhr fort: «Der KI-Highflyer muss vor allem nachweisen, dass das Gewinnwachstum nicht deutlich abflacht und man trotz der volatilen Zollpolitik ein nachhaltiges Geschäftsmodell etabliert hat.» Das deutliche Kursplus seit Anfang April lege die Messlatte extrem hoch – eine Enttäuschung der Anleger bei Vorlage der Quartalszahlen sei daher keineswegs auszuschliessen. Die Aktien von Nvidia gaben zuletzt etwas nach. (awp/mc/pg)

