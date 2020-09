US-Eröffnung: Kaum Bewegung – Wochenbilanz für den Dow bislang positiv

New York – Der Dow Jones Industrial steuert auf einen versöhnlichen Abschluss einer turbulenten Woche zu. Aktuell steht bei dem US-Leitindex ein Wochenplus von rund ein Prozent zu Buche.

An diesem Freitag jedoch hielten sich die Bewegungen an der Wall Street in engen Grenzen. Der Dow stand lediglich 0,07 Prozent höher bei 27 922,15 Punkten. Der marktbreite S&P 500 verharrte bei 3357,10 Punkten. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,16 Prozent auf 11 063,16 Punkte nach unten.

Die Anleger gleichwohl mehr von dieser Woche erwartet haben, schrieb Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda Europe. Die US-Notenbank Fed habe zwar in der jüngsten Sitzung an ihrer ultralockeren Geldpolitik festgehalten, aber keine neuen Impulse geliefert. Zudem verzweifle der US-Kongress an einer Einigung zu einem dringend benötigten Konjunkturpaket gegen die Auswirkungen der Corona-Pandemie, während die Infektionszahlen weltweit schnell stiegen. (awp/mc/pg)

