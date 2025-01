US-Eröffnung: KI-Fantasie treibt Börsenrally voran

New York – Die US-Aktienmärkte haben am Mittwoch an ihren guten Lauf der vergangenen Handelstage angeknüpft. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg zuletzt um 0,25 Prozent auf 44.134,60 Punkte. Der marktbreite S&P 500 kletterte um 0,69 Prozent auf 6.091,06 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,46 Prozent auf 21.881,64 Punkte nach oben.

Die Rekordhochs der wichtigsten Indizes rücken damit wieder in greifbare Nähe. Auftrieb kommt einmal mehr durch Fantasien rund um das Thema Künstliche Intelligenz (KI), denn ChatGPT-Entwickler OpenAI und grosse Technologie-Partner wollen enorme Summen in neue KI-Rechenzentren stecken. Zudem überzeugten der Streamingdienst Netflix und einige weitere bedeutende US-Konzerne mit starken Quartalsbilanzen.

Künftige KI-Rechenzentren betreffend sollen zunächst 100 Milliarden US-Dollar in ein Gemeinschaftsunternehmen namens Stargate investiert werden. Wie Präsident Donald Trump bekannt gab, soll das Projekt 100.000 Jobs in den USA schaffen. Insgesamt will OpenAI zusammen mit Partnern wie Oracle und der japanischen Softbank zusammenarbeiten und gemeinsam 500 Milliarden Dollar in diesem Bereich investieren.

Das gab Oracle einen Kursschub von 6,2 Prozent, nachdem sie am Vortag schon mehr als sieben Prozent gewonnen hatten. Unter den KI-Werten legten zudem Nvidia um 3,8 Prozent zu. Auch GE Vernova profitierten von den Fantasien und kletterten um 2,2 Prozent, obwohl das Unternehmen bei Umsatz und Ergebnis im vierten Quartal die Markterwartungen verfehlte.

Netflix begeisterte die Anleger mit enorm starken Abonnentenzahlen. Die Papiere des Streaminganbieters erklommen ein Rekordhoch und verbuchten zuletzt ein Kursplus von mehr als 12 Prozent. Analysten lobten vor allem das Wachstum. «Wir dachten, es sei ein Tippfehler», schrieben die Analysten um Laurent Yoon von Bernstein Research in Reaktion auf die rasante Kundenentwicklung.

Darüber hinaus veröffentlichten aus dem Dow Jones Industrial mehrere Konzerne ihre Bilanzen. Der Konsumgüterhersteller Procter & Gamble überzeugte mit seinen Ergebnissen für das zweite Geschäftsquartal, die die Erwartungen übertrafen. Auch der Versicherer The Travelers meldete deutlich stärker gestiegene Ergebnisse als prognostiziert. Während P&G um 2,5 Prozent stiegen, ging es für die Travelers-Papiere um 5,4 Prozent nach oben.

Dagegen büssten die Anteile Konsumgüter- und Pharmaherstellers Johnson & Johnson nach einem durchwachsenen vierten Quartal als Schlusslicht im Dow 3,3 Prozent ein. Die Titel von United Airlines verloren nach der Vorlage von Quartalszahlen 0,5 Prozent, nachdem sie vorbörslich noch um mehr als 5 Prozent gestiegen waren.

Aussagen eines Analysehauses über Kali-Produktionskürzungen des Konzerns Belaruskali/BPC beflügelten die Papiere von Kali-Herstellern. So stiegen die Titel von Mosaic und Nutrien um 4,4 beziehungsweise 3,2 Prozent. (awp/mc/pg)

