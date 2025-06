US-Eröffnung: Indizes schütteln moderate Verluste ab

New York – Die New Yorker Börsen haben am Donnerstag ihre zunächst moderaten Verluste abgeschüttelt. Nach schwachen neuen Jobdaten sowie vor dem wichtigen monatlichen Arbeitsmarktbericht am Freitag fehlte es aber an einer klaren Kaufbereitschaft.

Zuletzt trat der Leitindex Dow Jones mit einem Plus von 0,01 Prozent auf 42.430,53 Punkte auf der Stelle. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,10 Prozent auf 5.976,84 Punkte nach oben. Der von Technologiewerten dominierte Nasdaq 100 gewann 0,35 Prozent auf 21.797,14 Punkte.

In den USA ist die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend auf den höchsten Wert seit über einem halben Jahr gestiegen. Sie werden an den Finanzmärkten beachtet, weil sie ein Indikator für die allgemeine Entwicklung auf dem US-Arbeitsmarkt sind. Nachdem dieser lange Zeit in einer robusten Verfassung war, zeigten sich zuletzt erste Anzeichen einer Schwäche. Bereits am Mittwoch hatte der Arbeitsmarktdienstleister ADP für den Mai einen überraschend geringen Stellenaufbau in der amerikanischen Privatwirtschaft berichtet.

«Damit entsteht eine Situation, in der die US-Notenbank eigentlich die Zinsen senken müsste, um den Arbeitsmarkt zu stützen, sie dies aber nicht tun kann, weil ihr wegen steigender Inflation die Hände gebunden sind», umschrieb Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets das Problem für die Währungshüter. Man könne nur hoffen, dass sich dieses Daten-Dilemma im offiziellen Arbeitsmarktbericht nicht bestätige, da es sonst zu grösseren Verkäufen an der Wall Street kommen könnte.

Unter den Einzelwerten stach am Donnerstag MongoDB mit einem Kurssprung von gut 15 Prozent heraus. Der Spezialist für Datenbankmanagement überraschte mit seinen Quartalszahlen positiv und schraubte den Ausblick für das angelaufene Geschäftsjahr nach oben.

Ein angehobenes Umsatzziel bescherte den Aktien der Discounter-Kette Five Below ein Plus von 9,2 Prozent. Die Titel von Robinhood legten um 4,8 Prozent zu, nachdem der Finanzdienstleister einen Einblick in seine positive Geschäftsentwicklung im Mai gewährt hatte.

Für Netflix ging es auch ohne Nachrichten um 1,6 Prozent hoch, womit die Papiere des Streamingriesen ihren Rekordlauf fortsetzten. Mit einem Jahresplus von 41 Prozent mischen sie für diesen Zeitraum im Nasdaq 100 weit vorn mit.

Dagegen sackten die Titel von PVH um 17,5 Prozent ab. Der Eigentümer der Modemarke Calvin Klein senkte aufgrund der US-Importzölle sein diesjähriges Gewinnziel. Beim Spirituosenhersteller Brown-Forman mussten die Anteilseigner nach enttäuschenden Geschäftsresultaten einen Kursrutsch von 15,7 Prozent verkraften.

Derweil streicht Procter & Gamble bis zu 7.000 Stellen in der Verwaltung. Das entspricht bis zu 15 Prozent aller Bürojobs des Konsumgüterkonzerns. Durch den Umbau fallen nach Konzernangaben Belastungen in Höhe von bis zu 1,6 Milliarden Dollar an, die sich über zwei Jahre verteilen. Die Aktien büssten als einer der grössten Dow-Verlierer 1,3 Prozent ein. (awp/mc/ps)

