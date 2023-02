US-Eröffnung: Kurssprung von Meta verleiht Tech-Rally neuen Schwung

New York – Ein überzeugender Geschäftsausblick von Meta hat am Donnerstag die Erholungrally der US-Techwerte weiter angetrieben. So schnellten die Meta-Aktien um mehr als ein Fünftel nach oben. Der technologiewertelastige Nasdaq 100 stieg rund eine Stunde nach dem Handelsstart um 2,65 Prozent auf 12 690,57 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 hinkte dem hinterher, der Leitindex Dow Jones Industrial fiel sogar.

Nach einer trägen ersten Wochenhälfte hatten die geldpolitischen Signale der US-Notenbank den 2022 wegen stark gestiegener Zinsen besonders gebeutelten Techwerten frischen Schwung verliehen. Inklusive der Anschlussgewinne vom Donnerstag hat der Nasdaq 100 im noch jungen Börsenjahr bereits um fast 16 Prozent zugelegt.

Die US-Notenbank Fed hatte zur Wochenmitte ihr Zinserhöhungstempo wie erwartet erneut verlangsamt. Entscheidend waren aber die Äusserungen von Fed-Chef Jerome Powell. Der stellte zur Eindämmung der hohen Inflation zwar weitere Zinsanhebungen in Aussicht, weckte laut Analyst Craig Erlam vom Handelshaus Oanda aber auch den Eindruck, dass die Straffung der Geldpolitik bald abgeschlossen sein dürfte. «Eine offensichtliche Bemerkung war die Feststellung, dass der Disinflationsprozess begonnen hat», sagte Erlam. Der Preisniveauanstieg lasse also nach.

Untermauert wurde das am Donnerstag von Konjunkturdaten, die einen abnehmenden Lohnauftrieb signalisierten, was die Inflationsrisiken mindert.

Hinzu kamen nun die positiv aufgenommenen Signale von Meta. Der Facebook-Konzern schnitt im vergangenen Quartal trotz eines erneuten Umsatzrückgangs besser ab als erwartet. Das Unternehmen schraubte auch die Aktienrückkäufe um 40 Milliarden US-Dollar hoch und Gründer und Chef Mark Zuckerberg stellte weitere Kostensenkungen in Aussicht. Die Aktie schoss zu Handelsbeginn fast 24 Prozent in die Höhe.

Mit einem Kursplus von mehr als einem Viertel setzten sich im Nasdaq 100 nur die Aktien von Align Technology knapp vor Meta. Auch der Hersteller von Zahnschienen zur Korrektur von Fehlstellungen übertraf die Erwartungen von Analysten mit seiner jüngsten Geschäftsentwicklung.

Der marktbreite S&P 500 hinkte derweil dem Nasdaq 100 hinterher, schaffte im frühen Handel aber ein Plus von einem Prozent auf 4160,42 Punkte. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial fiel um ein halbes Prozent auf 33 925,51 Punkte. Hier belastete unter anderem ein mit Enttäuschung aufgenommener Geschäftsausblick des Pharmakonzerns Merck & Co , dessen Aktien um 3,1 Prozent sanken. So lässt bei Merck der Rückenwind durch Corona-Mittel im Zuge der abklingenden Pandemie nach, Umsatz und Gewinn dürften 2023 fallen.

Grösste Verlierer im Dow waren aber die Papiere der Versicherer Travelers und Unitedhealth mit Verlusten von jeweils deutlich mehr als drei Prozent.

Unter den Favoriten im wohl bekanntesten Aktienindex der Welt waren der Software-Riese Microsoft und Apple mit Gewinnen von je rund zwei Prozent. Der iPhone-Konzern öffnet nach Börsenschluss seine Bücher – genauso wie der Internetkonzern Amazon und die Google-Mutter Alphabet . Die Resultate 2022, vor allem aber die Ausblicke für das neue Jahr, dürfte dann mitentscheiden, ob die Tech-Rally weitergehen kann.

Abseits der Techwerte legten die Aktien des Post-Konkurrenzen Fedex um 5,5 Prozent zu. Das Unternehmen dreht weiter an der Kostenschraube. So soll die Zahl der Managementstellen um mehr als zehn Prozent gesenkt werden. Dieser Schritt sei notwendig, um in einem sich rasch wandelnden Umfeld wettbewerbsfähig zu bleiben. (awp/mc/pg)

