Gewinne im verkürzten Handel – Geringe Umsätze

New York – Die US-Börsen haben am Dienstag in einem dünnen Handel zugelegt. Der Dow Jones Industrial gewann zuletzt 0,48 Prozent auf 43.113,28 Punkte. Der den breiten Markt abbildende S&P 500 stieg um 0,71 Prozent auf 6016,42 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 kletterte um 0,93 Prozent auf 21.702,38 Einheiten nach oben.

Marktbewegende Unternehmensnachrichten waren rar gesät. Aus der Konjunktur lag noch weniger vor. An Heiligabend schliessen die Tore der New Yorker Börsen bereits um 19.00 Uhr MEZ. Am Mittwoch bleiben sie ganz zu.

Unter den wenigen von Nachrichten bewegten Einzelwerten verloren American Airlines 0,2 Prozent. Im vorbörslichen Geschäft hatten die Titel der Fluggesellschaft zeitweise kräftig nachgegeben, nachdem alle Flugzeuge auf Anweisung der US-Aufsichtsbehörde FAA am Boden bleiben mussten. Hintergrund waren technische Probleme bei American Airlines an einem der verkehrsstärksten Tage des Jahres. Inzwischen dürfen die Maschinen wieder abheben. (awp/mc/ps)

