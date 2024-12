US-Eröffnung: Leichte Verluste – erneut dünner Handel

New York – Die US-Börsen haben am Donnerstag nach der feiertagsbedingten Pause in einem erneut dünnen Handel etwas nachgegeben. Der Dow Jones Industrial verlor etwa eine Stunde nach Handelsbeginn 0,16 Prozent auf 43.227,67 Punkte. Der den breiten Markt abbildende S&P 500 fiel um 0,19 Prozent auf 6028,47 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 sank ebenfalls um 0,19 Prozent auf 21.755,89 Einheiten.

Marktbewegende Nachrichten aus Unternehmen und Konjunktur waren rar gesät. An Heiligabend hatte die Tore der New Yorker Börsen bereits um 19.00 Uhr MEZ geschlossen. Am Mittwoch waren sie gar nicht geöffnet worden.

Am Donnerstag wurde bekannt, dass die Zahl der Erstanträge in der vergangenen Woche überraschend gesunken ist. Sie fiel um 1.000 auf 219.000. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Anstieg auf 223.000 Anträge gerechnet.

Unter den wenigen von Nachrichten bewegten Einzelwerten verloren Uber 0,63 Prozent. Die eigentlich angepeilte Übernahme des Geschäfts der Delivery-Hero-Tochter Food Panda in Taiwan erhält keine Freigabe der dortigen Wettbewerbsbehörden. (awp/mc/ps)

NYSE

NASDAQ

Aktueller Stand Dow Jones Industrial bei Google