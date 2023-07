US-Eröffnung: Leichte Verluste nach Jobbericht

New York – Die US-Börsen haben am Freitag auf den US-Arbeitsmarktbericht für Juni als das konjunkturelle Highlight der Woche mit Stagnation reagiert. Die Nachrichtenlage ist gemischt: Zwar ist die Beschäftigung in den USA im Juni weniger stark gestiegen als erwartet, gleichzeitig haben die Stundenlöhne aber stärker zugelegt als angenommen. Der Leitindex Dow Jones Industrial zeigte sich daraufhin im frühen Handel mit minus 0,03 Prozent auf 33 911 Punkte fast unbewegt.

«Der Arbeitsmarkt läuft weiterhin sehr rund», schrieb Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank. Mit den erneut soliden Zahlen vom Arbeitsmarkt sei eine weitere Zinsanhebung durch die Notenbank Fed Ende Juli wohl sehr wahrscheinlich. «Dies dürfte dann aber der finale Zinsschritt sein», so der Ökonom. Denn «erste sachte Risse» im bislang so robusten Arbeitsmarkt der USA seien erkennbar.

Der marktbreite S&P 500 sank um 0,09 Prozent auf 4416 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 legte hingegen um 0,23 Prozent auf 15 124 Punkte zu.

Auf Unternehmensseite waren die Blicke wie schon am Vortag unter anderem auf Meta gerichtet. Grund ist die unter dem Namen Threads gestartete Konkurrenz-App zum Kurznachrichtendienst Twitter. Die kam schon nach kurzer Zeit auf mehr als zehn Millionen Nutzer. Twitter droht nun dem Facebook-Konzern laut einem Medienbericht mit einer Klage. Meta-Aktien gaben um 0,4 Prozent nach.

Bei den an der New Yorker Börse notierten Titeln des chinesischen Internetkonzerns Alibaba ging es um sechs Prozent nach oben. Am Freitag war bekannt geworden, dass China gegen die auf Finanztechnologie spezialisierte Beteiligungsgesellschaft Ant Group von Alibaba eine umgerechnet 900 Millionen Euro schwere Strafe verhängt hat. Damit könnte nun ein langwieriger Streit zu einem Ende kommen. Wie es hiess, dürfte die Ant Group nun wieder flexibler in ihren Entscheidungen werden. (awp/mc/pg)

NYSE

NASDAQ

Aktueller Stand Dow Jones Industrial bei Google