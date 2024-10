US-Eröffnung: Leichte Verluste – Starkes Quartal von Alphabet

New York – Die US-Börsen sind am Mittwoch mit leichten Verlusten gestartet. Starke Quartalszahlen des Tech-Schwergewichts Alphabet halfen der Nasdaq nicht, ihre Vortagesgewinne auszubauen. Die Vorschlusslorbeeren waren tags zuvor schon verteilt worden.

Unterdessen dämpften solide bis starke Konjunkturdaten die Hoffnung auf Zinssenkungen ein wenig. So schwächte sich das Wirtschaftswachstum im dritten Quartal, verglichen mit dem zweiten, nur leicht ab. Die Zinssenkungserwartungen der US-Notenbank Fed dürften so nicht forciert werden, schrieben dazu die Experten der Helaba. Das passt auch zu den Job-Daten des Dienstleisters ADP, die als Indikator für den Oktober-Arbeitsmarktbericht an diesem Freitag gelten. Den Daten zufolge wurden deutlich mehr Stellen als erwartet geschaffen, womit sich der Arbeitsmarkt nach wie vor robust zeigt.

Der Dow Jones Industrial hielt sich mit minus 0,03 Prozent auf 42.218,63 Punkte dicht am Vortagesschluss. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,30 Prozent auf 5.815,37 Punkte nach. Der Nasdaq 100 , der sich tags zuvor mit einem Plus von rund ein Prozent positiv von den anderen Indizes abgesetzt hatte, gab nun um 0,67 Prozent auf 20.419,38 Punkte nach. Am Dienstag hatten bereits Hoffnungen auf erfreuliche Neuigkeiten von Alphabet die Kauflaune der Anleger nach und nach angeheizt.

Der Optimismus war nachbörslich dann auch belohnt worden: Die Mutter des Suchmaschinenbetreibers Google überzeugt mit ihrem Zahlenwerk. Analysten hoben ihre Kursziele an. Die A-Aktie von Alphabet , die in der Regel stärker gehandelt wird als die C-Aktie, stieg nun um 5,5 Prozent und war zusammen mit der C-Aktie Favorit im Auswahlindex der Nasdaq-Börse.

Für JPMorgan-Analyst Douglas Anmuth sind es vor allem drei Aspekte positiv hervorzuheben: Die zunehmende Zuversicht von Alphabet in die Google-Suche mittels Künstlicher Intelligenz, die starke Beschleunigung im Cloud-Geschäft und das Ergebnispotenzial durch die Kostenstruktur unter dem neuen Finanzchef. (awp/mc/pg)

