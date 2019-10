US-Eröffnung: Moderate Gewinne nach Durchbruch im Brexit-Streit

New York – Der Dow Jones Industrial hat am Donnerstag an seinen jüngsten Aufwärtstrend angeknüpft. Ähnlich wie in Europa sorgte aber auch jenseits des Atlantiks der Durchbruch im Brexit-Streit nur für wenig Euphorie. So legte der US-Leitindex lediglich um 0,13 Prozent auf 27 038,35 Punkte zu.

Der marktbreite S&P 500 rückte um 0,29 Prozent auf 2998,38 Punkte vor. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,14 Prozent auf 7931,28 Zähler nach oben.

Unmittelbar vor dem EU-Gipfel haben Grossbritannien und die Europäische Union einen Durchbruch im Brexit-Streit erzielt, wie EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker auf Twitter mitteilte. Damit steigen die Chancen, dass beim Gipfel ein Austrittsabkommen zustande kommt. Juncker empfahl den Staats- und Regierungschefs, dieses bei dem am Nachmittag beginnenden Spitzentreffen mitzutragen. Doch wartet auch danach noch eine entscheidende Hürde: Das britische Parlament müsste der Vereinbarung zustimmen.

An der Wall Street standen derweil wieder Geschäftsberichte im Fokus. So hatte IBM im dritten Quartal angesichts des anhaltend schwachen IT-Kerngeschäfts erneut Geschäftseinbussen verzeichnet. Investoren reagierten sehr enttäuscht und liessen die Aktie um mehr als 6 Prozent fallen. „Die sehr gute Entwicklung des ‚Neuzugangs‘ Red Hat wird derzeit durch den Rückgang des ‚klassischen‘ Servicegeschäftes überschattet“, schrieb Analyst Ingo Wermann von der DZ Bank. Red Hat ist eine auf das Betriebssystem Linux spezialisierte US-Software-Firma, die IBM im vergangenen Jahr erworben hatte.

Bessere Geschäfte im Investmentbanking und ein höherer Zinsüberschuss hingegen hatten der Grossbank Morgan Stanley im dritten Quartal zu einem überraschend hohen Gewinn verholfen. Die Aktien zogen um knapp 3 Prozent am.

Der Streaminganbieter Netflix übertraf mit der Neuabonnentenzahl die Markterwartungen. Darüber, dass er hier hinter seiner eigenen Zielmarke zurückblieb, sahen die Anleger ebenso gnädig hinweg wie über die eher konservative Zielsetzung für das Schlussquartal. Die Anteilscheine waren stark in den Handel gestartet und lagen zuletzt noch gut 2 Prozent im Plus. (awp/mc/pg)

