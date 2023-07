US-Eröffnung: Nachlassende Zinsängste sorgen für weitere Gewinne

New York – Die US-Aktienmärkte haben ihre jüngste Aufwärtsbewegung am Donnerstag fortgesetzt. Börsianer verwiesen auf nachlassende Sorgen über höhere Zinsen und eine mögliche Rezession in den USA.

Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,18 Prozent auf 34’410,02 Punkte zu. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,52 Prozent auf 4495,28 Punkte nach oben. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 zog um 0,99 Prozent auf 15’458,91 Punkte an und erreichte das Niveau von Januar 2022.

Nachdem die US-Verbraucherpreise am Vortag gezeigt hatten, dass die Inflationsrate auf ein Zweijahrestief gesunken ist, bestätigten die US-Erzeugerpreise nun diesen Trend. Sie stiegen zum Vorjahresmonat nur noch um 0,1 Prozent. Ökonomen hatten im Schnitt 0,4 Prozent erwartet.

Die Preisdaten versetzten den Spekulationen auf weiter steigende US-Leitzinsen einen Dämpfer. Aus Expertensicht ist zwar eine Zinserhöhung Ende Juli um 0,25 Prozentpunkte so gut wie sicher, die Prognosen für eine weitere Anhebung in diesem Jahr nun aber nicht mehr.

Derweil nimmt die Quartalsberichtssaison langsam Fahrt auf. So blickt der Getränkekonzern Pepsico noch zuversichtlicher auf 2023. Bereits nach dem ersten Quartal hatte das Management seinen Jahresausblick angehoben, nach Vorlage des Halbjahresberichts schraubte es die Ziele weiter nach oben. Dabei fiel das zweite Quartal besser aus als von den Analysten erwartet. Die Pepsico-Aktien legten um 0,7 Prozent zu.

Der aus dem Ruhestand zurückgekehrte Walt-Disney-Chef Bob Iger bekommt mehr Zeit, den Unterhaltungsriesen wieder auf Kurs zu bringen. Der Vertrag des 72-Jährigen wurde um zwei weitere Jahre bis Ende 2026 verlängert. Zugleich habe die Suche nach einem Nachfolger weiter Priorität, teilte das Unternehmen mit. Die im Dow notierten Disney-Titel schwankten um ihren Vortagesschluss und notierten zuletzt moderat im Plus.

Die Anteilscheine von Viasat brachen um mehr als 30 Prozent ein, nachdem das Unternehmen auf eine mögliche Beeinträchtigung der Funktionalität seines Flaggschiff-Satellitensystems für das Hochgeschwindigkeits-Internet hingewiesen hatte. (awp/mc/ps)

