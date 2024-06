US-Eröffnung: Neue Rekorde – Nvidia setzen Höhenflug fort

New York – Nach dem börsenfreien Mittwoch haben die US-Aktienmärkte am Donnerstag nahtlos an die jüngste Rekordjagd angeknüpft. Im frühen Handel verzeichneten der marktbreite S&P 500 und der von Tech-Aktien dominierte Nasdaq 100 neue Höchstmarken. Allerdings hielten sich die Aufschläge in engen Grenzen.

Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 0,4 Prozent auf 38 969 Punkte, ist damit aber von einer weiteren Höchstmarke noch etwas entfernt. Der S&P 500 gewann 0,3 Prozent auf 5501 Zähler. Der Nasdaq 100 lag mit 0,1 Prozent moderat im Plus bei 19 933 Zählern.

Eine weitere Höchstmarke verbuchte der Chip-Konzern Nvidia, dessen Papiere das sechste Rekordhoch in Folge markierten. Die Aktien kletterten um 3 Prozent. Damit baut der Chip-Konzern die Führung als wertvollstes Unternehmen der Welt vor Apple und Microsoft noch aus, zumal die Aktien von Apple und Microsoft am Donnerstag nachgaben.

Bei anderen Aktien, die angefacht vom Hype um Künstliche Intelligenz zuletzt Kursrekorde aufgestellt hatten, nahmen Anleger dagegen Gewinne mit. So gaben Broadcom, Qualcomm, Micron, Applied Materials, KLA und Lam Research sämtlich auf hohem Niveau nach.

Die Papiere von Dell und von Super Micro Computer verteuerten sich um 3,3 beziehungsweise 8 Prozent. Zuvor hatte Tesla-Chef Elon Musk auf seiner Plattform X (ehemals Twitter) erklärt, dass beide Unternehmen sogenannte Server-Racks für einen auf Künstlicher Intelligenz basierenden Supercomputer liefern werden, den das Startup xAI des Milliardärs baut.

Die Aktien der Trump Media & Technology Group brachen um fast 13 Prozent ein, nachdem die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC am Dienstag einen Antrag des Unternehmens genehmigt hatte, der die Anteile der Stammaktionäre verwässern dürfte. Dabei geht es um Besitzer von Optionsscheinen, die dafür Aktien von Trump Media erhalten können. (awp/mc/ps)

