US-Eröffnung: Rekorde für Dow und S&P – KI-Fantasie von Zahlen belebt

New York – Die auf Hochtouren laufende Berichtssaison hat den Leitindizes Dow Jones Industrial und S&P 500 am Dienstag Höchstmarken beschert. Vor allem sorgten die Quartalsberichte von Caterpillar und Palantir für Aufsehen, da die Erkenntnisse daraus die Sorgen der Anleger um das KI-Thema eindämmten. Diese hatten im Juli vor allem an der Nasdaq einen schwachen Kursverlauf geprägt.

Mit Caterpillar an der Spitze schraubte der Dow seine Bestmarke im frühen Handel bis auf fast 54.000 Punkte nach oben. Zuletzt betrug sein Plus dann noch 1,2 Prozent auf 53.810 Zähler. Der marktbreite S&P 500 legte um knapp ein Prozent auf 7.673 Punkte zu. Aufholpotenzial besitzt der technologielastige Nasdaq 100, der um 2,2 Prozent auf 29.421 Punkte stieg. Von einer Bestmarke bleibt er wegen der Juli-Schwäche noch etwas auf Abstand.

«Die Kombination aus robustem Wirtschaftswachstum, starken Unternehmensgewinnen und KI-getriebenen Investitionen schafft weiterhin ein günstiges Umfeld für Aktien», sagte Chefstratege Jeff Buchbinder von LPL Financial. Zuletzt hätten Anleger zwar zu Recht die hohen Investitionsausgaben für Rechenzentren hinterfragt und die Entwicklungen im Nahen Osten beobachtet. Er geht aber davon aus, dass diese Risiken von der Berichtssaison ausgeglichen werden.

Was den Iran-Krieg betrifft, gehen Bemühungen um ein diplomatisches Beilegen des Konflikts weiter. Der Sprecher des katarischen Aussenministeriums, Madschid al-Ansari, sprach von «bereits weit fortgeschritten» diplomatischen Bemühungen. Eine Lösung für die Schifffahrt in der Strasse von Hormus wird nach Angaben aus Katar und den USA in Kürze erwartet. Auch die davon weiter gedrückten Ölpreise kamen am Dienstag bei Aktienanlegern gut an.

Im Dow überzeugte neben McDonald’s mit einem Anstieg um 1,3 Prozent vor allem der Quartalsbericht von Caterpillar. Die Titel des Baumaschinenherstellers, der auch ein starkes Standbein im Bereich der Energietechnik für Rechenzentren hat, stellten im Leitindex alles in den Schatten. Das Unternehmen profitierte zuletzt von deren enormen Strombedarf. Aus einem frühen Anstieg um mehr als zehn Prozent wurde zuletzt noch ein fünfprozentiges Plus.

Der noch grössere Treiber für den Tech-Sektor war aber Palantir. Die Titel der KI-Datenfirma profitierten von kräftigem Wachstum mit einem Kurssprung um fast ein Viertel. Das KI-Unternehmen konnte den Umsatz im Jahresvergleich fast verdoppeln. Mariana Perez Mora von der Bank of America schrieb, die Ergebnisse spiegelten die erfolgreiche KI-Strategie von Palantir wider.

Die Erkenntnisse von Caterpillar und Palantir trieben KI-Werte in der Breite wieder an, wie prozentual zweistellige Kursgewinne bei Marvell Technology und ARM Holdings zeigten. Als nächstes dürften im Tech-Sektor nach US-Börsenschluss die Resultate von AMD und SpaceX kritisch beäugt werden.

Schwäche zeigten im Tech-Sektor die Amazon-Aktien wegen Gewinnmitnahmen nach ihrem jüngsten Rekordlauf. Ähnlich gross wie die 2,1 Prozent Minus bei dem Handelsriesen waren im Dow die Kursverluste beim Ölkonzern Chevron wegen des fallenden Ölpreises. Ausserdem litten die Nike-Anteile mit einem Abschlag von etwa zwei Prozent unter einer Abstufung durch das Analysehaus JPMorgan. (awp/mc/ps)

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