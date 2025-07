US-Eröffnung: Rekorde nach starken Zahlen von Microsoft und Meta

New York – Beflügelt von überraschend starken Quartalszahlen von Microsoft und Meta , haben sich die US-Börsen am Donnerstag zu weiteren Rekorden aufgeschwungen. Der marktbreite S&P 500 und der von Tech-Schwergewichten dominierte Nasdaq 100 erreichten zum Handelsbeginn Höchstmarken. Der Leitindex Dow Jones Industrial blieb erneut zurück, im Dow sind die grossen Tech-Aktien weniger stark gewichtet.

Der S&P-500-Index legte um 0,9 Prozent auf 6.417 Punkte zu. Der Nasdaq 100 stieg ebenfalls um 0,9 Prozent auf 23.547 Zähler. Der Dow lag mit 0,3 Prozent im Plus bei 44.603 Punkten.

Das Börsengeschehen wurde klar von den Kursgewinnen grosser Tech-Konzerne geprägt. Glänzende Geschäfte mit Produkten zur Nutzung Künstlicher Intelligenz (KI) treiben Microsoft weiter kräftig an. Im vierten Quartal beschleunigte sich das Wachstum nochmal. Der Konzern wächst aber nicht nur kräftig, sondern verdient auch prächtig. Im Geschäftsjahr 2024/25 belief sich der Gewinn auf etwas mehr als 100 Milliarden US-Dollar. Die Aktie kletterte in der Spitze um gut 8 Prozent, was den Börsenwert über die Marke von 4 Billionen US-Dollar hievte. Damit war Microsoft hinter dem Chip-Hersteller Nvidia der weltweit wertvollste Börsenkonzern.

Auch das Geschäft des Facebook-Konzerns Meta läuft auf Hochtouren. Mithilfe seiner Milliardengewinne aus der Online-Werbung will dieser eine Führungsposition bei Künstlicher Intelligenz erobern. Die Vision von Meta sei, «persönliche Superintelligenz für jeden» verfügbar zu machen, sagte Gründer und Chef Mark Zuckerberg. An der Börse kam das gut an: Der Aktienkurs stieg um 12 Prozent auf ein Rekordhoch.

Auch die Aktien von Nvidia erreichten am Donnerstag ein weiteres Rekordhoch. Mit einem Plus von in der Spitze 2,2 Prozent auf 183,30 US-Dollar schaffte es der Börsenwert bislang aber nicht über die Marke von 4,5 Billionen Dollar.

Die Importzölle von Trump treffen den US-Autoriesen Ford noch härter als bisher erwartet. Für das laufende Jahr rechnet der Konzern nun mit einer Belastung von zwei Milliarden Dollar. Nach anfänglichen Verlusten drehten die Aktien aber wieder ins Plus.

Die Titel von Applied Digital schossen um 38 Prozent nach oben. Der Anbieter von digitaler Infrastruktur wie Rechenzentren hatte besser als erwartete Quartalsumsätze verbucht.

Die Anteilscheine von Ebay legten um fast 15 Prozent auf ein Rekordhoch zu, nachdem das Online-Auktionshaus unerwartet gute Ergebnisse für das zweite Quartal und einen als positiv bewerteten Ausblick vorgelegt hatte.

Die Aktien von Qualcomm büssten dagegen 4,7 Prozent ein. Der Halbleiterkonzern hatte einen von Analysten als enttäuschend eingeschätzten Quartalsbericht vorgelegt. (awp/mc/ps)

