US-Eröffnung: Rekordlauf – Bessents Nominierung kommt gut an

New York – Die Nominierung des Hedgefonds-Managers Scott Bessent zum US-Finanzminister hat am Montag die zuletzt ins Stocken geratene Rally der US-Börsen neu angeheizt. Sowohl der Dow Jones Industrial als auch der marktbreite S&P 500 erreichten Bestmarken.

Im frühen Handel ging es für den bekanntesten Wall-Street-Index Dow um 0,87 Prozent auf 44.681,89 Punkte hoch, nachdem er zeitweise über 44.800 Punkte gestiegen war. Der S&P 500 rückte um 0,40 Prozent auf 5.993,46 Punkte vor und kam damit von seinem Rekordhoch bei gut 6020 Zählern etwas zurück. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 legte um 0,30 Prozent auf 20.838,20 Zähler zu.

Im bisherigen Jahresverlauf summieren sich die Gewinne im Dow aktuell auf 18,5 Prozent. Das Plus im S&P 500 und im Nasdaq 100 beläuft sich auf jeweils rund 24 Prozent.

Marktbeobachter verweisen vor allem darauf, dass Bessent für eine Senkung des Haushaltsdefizits auf drei Prozent plädiert. Zudem strebt er laut dem Marktstrategen Kenneth Broux von Societe Generale ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von drei Prozent an, was durch Deregulierung und die Förderung von täglich zusätzlich drei Millionen Barrel Rohöl erreicht werden soll. Scott Bessent ist Gründer des Hedgefonds Key Square Group und war zuvor Chief Investment Officer der Investmentfirma Soros Fund Management des prominenten Investors George Soros.

Die Mehrzahl der sogenannten «Glorreichen Sieben», also der sieben nach Börsenwert grössten US-Tech-Unternehmen, verbuchte angesichts der Nachrichten rund um Trumps Nominierung Gewinne. Apple , Amazon , Alphabet und Meta stiegen um 0,9 bis 1,5 Prozent. Nvidia gaben unterdessen gegen den Trend mit minus 3,3 Prozent besonders deutlich nach. Allerdings hatte die Aktie des Chipherstellers erst am vergangenen Donnerstag ein Rekordhoch erklommen.

Die Aktien des Bitcoin-Investors Microstrategy , die am Donnerstag nach einem Rekordhoch bei 543 Dollar noch deutlich korrigiert hatten, gewannen zuletzt 0,6 Prozent auf 424 Dollar. Das Analysehaus Bernstein traut den Papieren mit einem Kursziel von 600 Dollar eine Fortsetzung der Rally zu, die in diesem Jahr bereits fast 760 Prozent Kursgewinn gebracht hatte. Positiv wirkte zudem, dass Krypto-Kritiker Gary Gensler seiner Entlassung als Chef der US-Börsenaufsicht zuvor kommen und am Tag der Vereidigung Trumps zurücktreten will.

Für Rocket Lab ging es um 3,8 Prozent hoch. Das Raumfahrtunternehmen absolvierte am Wochenende nicht nur seine 56. Mission, sondern auch gleich zwei erfolgreiche Starts binnen vierundzwanzig Stunden.

Macy’s büssten 2,3 Prozent ein, nachdem es zeitweise um rund 5 Prozent abwärts gegangen war. Der Kaufhausbetreiber gab bekannt, wegen fehlerhafter Buchungen seine Quartalsergebnisse zu verschieben. Eine Untersuchung habe ergeben, dass ein Mitarbeiter Ausgaben in mehrstelliger Millionenhöhe versteckt habe. (awp/mc/pg)

