US-Eröffnung: Rekordrally setzt sich fort – Zinsoptimismus

New York – Die Zinssignale der US-Notenbank Fed vom Vortag haben die US-Aktienmärkte auch am Donnerstag angetrieben. Dabei erzielten sämtliche Leitindizes Höchststände. Der Dow Jones Industrial stieg zuletzt um 0,84 Prozent auf 39 843,95 Punkte. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,56 Prozent auf 5253,88 Zähler zu. Für den technologiewertelastigen Nasdaq 100 ging es um 0,82 Prozent auf 18 389,96 Punkte aufwärts.

Am Vorabend hatten die US-Börsen in der Schlussphase deutlichen Rückenwind von der Aussicht auf drei Zinssenkungen in diesem Jahr bekommen. Der Leitzins wurde wie erwartet in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent belassen. Laut der Dekabank bleibt eine Leitzinswende im Juni das Hauptszenario der Fed. Unter Anlegern verfestigt sich denn auch die Erwartung, dass es Mitte des Jahres eine erste Zinssenkung geben wird.

Frische US-Konjunkturdaten zeigten am Donnerstag keinen grösseren Einfluss auf die Notierungen. So sank die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe entgegen den Erwartungen etwas. Das chronische Defizit in der US-Leistungsbilanz verringerte sich im vierten Quartal, während Analysten im Schnitt ein deutlich höheres Defizit erwartet hatten. Das Geschäftsklima in der US-Region Philadelphia trübte sich im März weniger als erwartet ein. Die Verkäufe bestehender Häuser im Februar deutlich gestiegen. Analysten hatten hingegen mit einem Rückgang gerechnet. Auch die US-Frühindikatoren für Februar fielen besser als prognostiziert aus.

Unter den Einzelwerten stehen die Aktien von Micron mit einem Kurssprung von 14,8 Prozent und einem Rekordhoch im Fokus. Der Halbleiterkonzern begeisterte die Anleger mit einem starken Quartalsausblick. Als Grund für das überraschend hohe Umsatzziel wurde die starke Nachfrage nach Produkten, die mit Künstlicher Intelligenz (KI) in Zusammenhang stehen, genannt.

Die Micron-Rally strahlte auf andere Chipwerte ab. So kletterten die Aktien von Western Digital um 6,2 Prozent und jene von Applied Materials um 4,3 Prozent nach oben. Stärke zeigten auch die Broadcom-Papiere mit einem Anstieg um 7,5 Prozent. Analysten zogen ein positives Fazit von einer Investorenveranstaltung des Halbleiter-Spezialisten.

Die Aktien von Guess schnellten um 23 Prozent nach oben auf den höchsten Stand seit rund zehn Jahren. Die Modekette übertraf dank eines starken Schlussquartals die durchschnittlichen Markterwartungen für das Geschäftsjahr 2023/24. Zudem überzeugte das Unternehmen die Anleger mit einem angepeilten Umsatzwachstum für das laufende Geschäftsjahr von bis zu 13,5 Prozent.

In den Fokus rückte am Donnerstag der Börsengang des Social-Media-Netzwerks Reddit, der laut Susannah Streeter vom Vermögensverwalter Hargreaves Landsdown für Enthusiasmus sorgt. Der erste Kurs steht jedoch noch aus. Der Ausgabepreis wurde mit 34 US-Dollar am oberen Ende der Spanne festgelegt, was für eine hohe Nachfrage seitens der Investoren spricht. Streeter gab aber zu bedenken, dass Reddit noch Verluste schreibt. Bislang sei es nicht gelungen, die grosse Fangemeinde zu monetarisieren, hiess es. (awp/mc/ps)

