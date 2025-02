US-Eröffnung: Etwas tiefer – Steigende Inflation verunsichert Anleger

New York – Ein überraschend starker Anstieg der Verbraucherpreise in den Vereinigten Staaten hat den US-Aktienmärkten zur Wochenmitte leichte Verluste eingebracht. Der Dow Jones Industrial fiel zuletzt um 0,59 Prozent auf 44.331,19 Punkte. Der breit aufgestellte S&P 500 verlor 0,37 Prozent auf 6.046,02 Zähler. Der überwiegend mit Technologieaktien bestückte Nasdaq 100 büsste am Mittwoch 0,15 Prozent auf 21.661,50 Punkte ein.

Die gestiegene Inflationsrate im Januar sei eine Überraschung, hiess es seitens Helaba. Im Jahresvergleich stiegen die Verbraucherpreise im Januar um 3,0 Prozent und erreichten den höchsten Stand seit einem halben Jahr. Die Kerninflationsrate ohne schwankungsanfällige Energie und Nahrungsmittel war ebenfalls höher als erwartet.

Die Verbraucherpreise sind für Anleger von erheblicher Bedeutung, weil die US-Notenbank Fed aus ihnen Rückschlüsse für ihre weitere Zinspolitik zieht. Angestrebt wird eine Teuerung von zwei Prozent, was durch die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump wegen ihrer voraussichtlich inflationären Wirkung als zunehmend gefährdet angesehen wird.

Tags zuvor erst hatte Fed-Chef Jerome Powell die Beibehaltung der aktuellen Leitzinsen signalisiert. Die Märkte hoffen dagegen nach wie vor auf weitere Zinssenkungen in absehbarer Zeit. Doch «mit diesen Zahlen wird die US-Notenbank in ihrer Absicht bestärkt, es bezüglich Zinssenkungen nicht eilig zu haben. Die Zinssenkungserwartungen dürften weiter gedämpft werden», resümierten die Experten der Helaba.

Unter den Einzelwerten büssten Lyft 7 Prozent ein. Nachdem Uber bereits mit seinen Zahlen enttäuscht hatte, bereiteten die Kennziffern des kleineren Fahrdienstleisters den Anlegern ebenfalls keine Freude. Vor allem die Prognose für die Buchungen im ersten Quartal kam nicht gut an.

Gilead Sciences gewannen knapp 8 Prozent. Der Biopharmakonzern meldete ein starkes Quartal und gab einen unerwartet optimistischen Ausblick auf 2025.

Avis Budget verloren 7,7 Prozent, nachdem der bereinigte operative Gewinn des Autovermieters im vierten Quartal deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben war.

Im Blick standen auch kleinere Werte nach Zahlen: Das Medizintechnik-Unternehmen Staar Surgical enttäuschte mit seinen Quartalszahlen und begründete dies mit einer schwachen Nachfrage von Chinas refraktiver Augenheilkunde. Die Aktie sackte um 28 Prozent ab. Upstart Holdings gewannen 26 Prozent. Die auf Künstliche Intelligenz ausgerichtete Kreditplattform veröffentlichte starke Quartalszahlen.

Tesla legten nach fünf schwächeren Handelstagen in Folge um 2,6 Prozent zu. Benchmark Research nahm die Bewertung der Aktie mit «Buy» und einem Kursziel von 475 Dollar auf. Als Wachstumstreiber werden autonome Fahrzeuge, Robotik und die weitere Marktdurchdringung mit Elektrofahrzeugen angesehen. (awp/mc/pg)

