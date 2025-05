US-Eröffnung: Schwungloser Start – Wochenbilanz stark

New York – Nach einer starken Woche haben sich die US-Aktienmärkte im frühen Handel am Freitag eher schwunglos gezeigt. Der Leitindex Dow Jones Industrial notierte mit plus 0,11 Prozent auf 42.369 Punkten. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,20 Prozent auf 5.929 Zähler zu. Etwas höher stand auch der technologielastige Nasdaq 100 mit 0,17 Prozent auf 21.371 Punkten.

Für alle drei Indizes zeichnen sich deutliche Wochengewinne ab, vor allem für den Technologiesektor war es sehr gut gelaufen. Eine Einigung im Zollstreit zwischen den USA und China hatte die Börsen gleich am Montag beflügelt und die Basis gelegt für eine erfreuliche Wochenbilanz. Das am Freitag von der Universität Michigan veröffentlichte Konsumklima liess die Anleger kalt. Es fiel schwächer aus als erwartet. (awp/mc/pg)

