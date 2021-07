US-Eröffnung: S&P 500 setzt seinen aussergewöhnlichen Rekordlauf fort

New York – Weitere kleinere Gewinne haben am Donnerstag den viel beachteten, marktbreiten US-Index S&P 500 auf ein weiteres Rekordhoch geschoben. Er legte im frühen Handel um 0,29 Prozent auf 4309,91 Punkte zu und baute damit seinen aussergewöhnlich kräftigen Halbjahresgewinn aus.

Der Dow Jones Industrial stieg um 0,18 Prozent auf 34’563,30 Zähler und nähert sich zunehmend der Hürde von 35 000 Punkten, die er zum ersten und bislang letzten Mal im Mai überwunden hatte. Die technologielastigen Nasdaq-Indizes zeigten sich fast unverändert. Der Auswahlindex Nasdaq 100 sank um 0,08 Prozent auf 14’543,12 Punkte.

«Der US-Leitindex bleibt auf Nordkurs, und hat dabei noch etwas Luft nach oben, bevor er wieder technisch überhitzt ist», kommentierte Andreas Büchler von Index-Radar die Entwicklung seit Mitte Juni. Zwar bleibt er vorsichtig, ob es dem Dow gelingt, bald wieder einen neuen Spitzenwert zu erreichen, ist aber eher optimistisch gestimmt.

Eine Stütze für die Börsen könnten weiter die Konjunkturdaten sein, doch an diesem Tag fielen sie etwas durchwachsen aus. Positiv dürfte angekommen sein, dass die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitshilfe deutlich sanken und auch die Stimmung in der US-Industrie im Juni trotz des konstatierten Rückgangs im Jahresvergleich laut der Helaba «sehr gut» war und auf «anhaltend kräftiges Wachstum» hindeutet. Zugleich aber gingen die Bauausgaben im Mai entgegen den Erwartungen überraschend zurück. Mit Spannung wird nun vor allem auf den offiziellen Juni-Arbeitsmarktbericht am Freitag gewartet, der eine wichtige Rolle für die Geldpolitik der US-Notenbank (Fed) spielt.

Unter den Einzelwerten sackten im Dow die Aktien von Walgreens als Schlusslicht um 6,6 Prozent ab. Die Drogerie- und Apothekenkette legte Geschäftszahlen vor und steckte sich für das Gesamtjahr ein höheres Ergebnisziel. Einige Analysten jedoch reagierten enttäuscht und vorsichtig. Die Credit Suisse etwa äusserte sich skeptisch über das langfristige Wachstum.

Ähnlich erging es den Papieren von Micron. Sie sackten an der Nasdaq trotz besser als erwarteter Zahlen zum dritten Geschäftsquartal und einem aktualisierten Ausblick um knapp 5 Prozent ab. Analysten hinterfragen inzwischen, ob die Nachfrage nicht allmählich wieder abebben werde.

Im Blick stand zudem der Börsenneuling Didi, dessen Aktien nun um 12,3 Prozent auf 15,89 Dollar stiegen. Die zum Preis von 14 Dollar ausgegebenen Anteilsscheine des chinesischen Uber -Rivalen waren tags zuvor zeitweise bis auf 18 Dollar nach oben geschossen, bevor die Zeichnungsgewinne bis Handelsschluss fast komplett zusammenschmolzen. Uber legten zuletzt um 1,4 Prozent zu und die Anteile des kleineren Konkurrenten Lyft gewannen 3,1 Prozent.

Jazz Pharma profitierten mit plus 2,3 Prozent von der US-Zulassung für das Krebsmittel Rylaze. Es soll nun bereits Mitte Juli für Patienten mit akuter lymphatischer Leukämie zur Verfügung stehen.

Auch Ölaktien waren gefragt: Chevron stiegen um 1,4 Prozent und ConocoPhillips um 3,1 Prozent. Aktuell sprechen die Vertreter des Ölverbunds Opec+ über die weitere Förderpolitik. Analysten schätzten vor den Verhandlungen, dass die Öl-Allianz ihre Tagesproduktion zwar erhöhen dürfte, aber weniger stark als vom Markt benötigt. Das treibt entsprechend die Ölpreise hoch. (awp/mc/ps)

