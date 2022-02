US-Eröffnung: Stimmung an den US-Börsen bleibt positiv

New York – Der US-Aktienmarkt hat am Mittwoch seine Erholungsgewinne vom Vortag ausgebaut. Die Börsenstimmung ist derzeit wieder etwas besser, was Marktexperten auch darauf zurückführen, dass sich der Ausverkauf von US-Staatsanleihen wieder abgeschwächt hat. In den vergangenen Wochen waren die Bonds vor dem Hintergrund einer zunehmenden Straffung der Geldpolitik erheblich unter Druck geraten, während ihre Renditen kräftig stiegen.

Der Leitindex Dow legte im frühen Geschäft um 0,86 Prozent auf 35 769,90 Punkte zu. Der den breiten Markt abdeckende Index S&P 500 stieg um 1,24 Prozent auf 4577,50 Punkte und der Technologie-Index Nasdaq 100 zog um 1,35 Prozent auf 14 946,253 Punkte an.

Das Auslaufen der Anleihekäufe durch die Fed und vor allem die Zinswende bleiben trotz der wieder entspannteren Stimmung ein wesentliches Thema an den Börsen. Daher dürfte spätestens an diesem Donnerstag die Nervosität wieder etwas zunehmen, denn dann stehen die US-Inflationsdaten für Januar an.

Die Aktie der Facebook-Mutter Meta führte die Technologiebörse am Mittwoch mit nach oben. Sie legte um 2,6 Prozent zu, nachdem sie in nur vier Handelstagen rund ein Drittel eingebüsst hatte. Der Börsenwert des Unternehmens liegt inzwischen nur noch bei knapp 600 Milliarden US-Dollar. In der vergangenen Woche hatte Meta mit sinkenden Nutzerzahlen die Anleger geschockt.

Das Papier des Fahrdienstvermittlers Lyft , der am Vorabend seinen Quartalsbericht veröffentlicht hatte, pendelte zwischen Gewinnen und Verlusten und stieg dann im Zuge der allgemeinen Erholung um 1,5 Prozent. Überzeugen konnte das vierte Quartal allerdings nicht, denn die Omikron-Welle dämpfte die Fahrgastzahlen. Am Mittwoch nach Börsenschluss gewährt der Lyft-Konkurrent Uber Einblicke in die Bücher. Dessen Aktien legten zuletzt um 2,8 Prozent zu.

Dass Solar-Aktien gefragt waren, lag zuvorderst am besser als erwartet ausgefallenen Quartalsbericht von Enphase Energy . Das Unternehmen plant ausserdem seine erste Fabrik in Europa, um die dortige Nachfrage besser bedienen zu können. Die Titel zogen um 9,0 Prozent in die Höhe. Andere Solarwerte wie First Solar , 4,4 Sunnova Energy und Sunpower legten im Sog der Enphase-Kursgewinne um 4,4 bis 7,3 Prozent zu. (awp/mc/pg)

