US-Eröffnung: Tech-Werte ziehen an – Dow kaum verändert

New York – Am US-Aktienmarkt sind am Montag Technologiewerte mit frischem Schwung in die neue Woche gestartet. Für Gesprächsstoff sorgten Rekordauslieferungszahlen des Elektroautobauers Tesla und der Einstieg des Tesla-Chefs Elon Musk bei dem Kurznachrichtendienst Twitter .

Der technologielastige Nasdaq 100 zog um 1,53 Prozent auf 15 088,53 Punkte an. Die Standardwerte-Indizes aber bewegten sich angesichts des anhaltenden Ukraine-Kriegs kaum. Der Dow Jones Industrial gab geringfügig auf 34 800,01 Punkte nach. Für den breiter gefassten S&P 500 ging es um 0,41 Prozent auf 4564,54 Punkte nach oben.

Börsianer verwiesen auf Berichte vom Wochenende über mutmassliche Gräueltaten russischer Soldaten an ukrainischen Zivilisten in Butscha und einer drohenden Verschärfung der Sanktionen gegen Russland durch westliche Länder. Unterdessen wollen russische und ukrainische Unterhändler am Montag ihre Videogespräche wieder aufnehmen. Die Nachrichten aus Butscha dämpften die Hoffnung auf einen baldigen Durchbruch bei den Verhandlungen.

«Wir hoffen, dass die Gespräche weiterhin Fortschritte in Richtung eines Waffenstillstands und eines Abzugs der russischen Truppen machen, aber wenn man sich den bisherigen Verlauf des Prozesses anschaut, wird das wohl nicht so bald passieren», sagte Craig Erlam, Analyst bei Oanda Europe.

Musk wurde mit seinem Einstieg bei Twitter zum grössten Aktionär des Unternehmens. Der Tech-Milliardär hält einen Anteil von 9,2 Prozent. Musk gehört zu den bekanntesten Twitter-Nutzern mit gut 80 Millionen Abonnenten. Die Twitter-Aktien schnellten um mehr als ein Viertel in die Höhe.

Marktexperte Salah-Eddine Bouhmidi vom Handelshaus IG schrieb, der Einsteig von Musk bei Twitter könnte ein schlauer Schachzug des Tech-Milliardärs sein, zumal dieser für seine starke Twitter-Präsenz bekannt sei. Nun könnte Musk einen grösseren Einfluss auf die Plattform erhalten. «Krypto- und Teslafans werden sich freuen», resümierte der Fachmann.

Trotz der weltweiten Lieferketten-Probleme fuhr Tesla im ersten Quartal erneut einen Rekord bei seinen Auslieferungen ein. Der Elektroauto-Hersteller brachte in den ersten drei Monaten des Jahres 310 048 Fahrzeuge zu den Kunden. Das waren knapp 1500 mehr als im Vorquartal, als 308 600 Fahrzeuge ausgeliefert wurden. Die Tesla-Papiere zogen um gut vier Prozent an.

Der Halbleiterkonzern Advanced Micro Devices (AMD) will Pensando Systems für rund 1,9 Milliarden Dollar übernehmen. Damit will AMD sein Portfolio um Chips und Software für die Weiterleitung von Informationen in Computersystemen erweitern. Der Abschluss der Übernahme wird für das zweite Quartal erwartet. Zu den Kunden von Pensando gehören Goldman Sachs , Microsoft , Hewlett Packard Enterprise und Oracle . Die AMD-Anteilscheine legten um knapp ein Prozent zu.

Als klares Schlusslicht im Nasdaq 100 sackten die Aktien von Starbucks um fast sechs Prozent ab. Die Kaffeehauskette setzte ihr Aktienrückkaufprogramm aus. Das Unternehmen wolle einen grösseren Anteils des Gewinns in seine Mitarbeiter und seine Filialen investieren, hiess es. (awp/mc/pg)

