US-Eröffnung: Technologiewerte erholen sich von jüngsten Verlusten

New York – US-Technologieaktien sind nach dem Kursrutsch in der Vorwoche auf Erholungskurs gegangen. Hier positionierten sich die Anleger am Montag schon für die anstehende Berichtssaison der Tech-Giganten.

Der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 stieg um 1,06 Prozent auf 19.730,43 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,51 Prozent auf 5.533,28 Punkte. Angesichts eines Kursrutsches bei den Aktien von Verizon fiel der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,15 Prozent auf 40.227,23 Punkte.

Ebenfalls im Anlegerfokus stand die Nachricht vom Wochenende, dass Präsident Joe Biden aus dem Rennen um die Präsidentschaftskandidatur 2024 ausgestiegen ist und seine Stellvertreterin Kamala Harris als Ersatzkandidatin vorgeschlagen hat. Nach dem Attentat auf den Kandidaten der Republikaner Donald Trump vor einer Woche schienen dessen Chancen zuletzt gestiegen zu sein. Nun werden die Karten neu gemischt. Die Unsicherheit um die politische Zukunft von Joe Biden war neben den weltweiten IT-Problemen ein Grund dafür, warum die Technologiewerte in der Vorwoche stark unter Druck geraten waren. (awp/mc/pg)

