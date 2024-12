US-Eröffnung: Technologiewerte rutschen weiter ab – Dow wenig bewegt

New York – Im New Yorker Aktienhandel haben am Freitag die Technologiewerte ihre jüngste Talfahrt fortgesetzt. Sie stehen noch immer unter dem Eindruck der Zinssignale der Notenbank vom Mittwoch und einer Rekordrally, die der Nasdaq 100 im November wieder aufgenommen hatte. Des Weiteren macht vor dem Wochenende ein möglicher «Shutdown» in den USA wieder Schlagzeilen. Schwankungen prägten vor diesem Hintergrund im frühen Börsenhandel das Bild.

Der technologielastige Nasdaq 100 musste ein Minus von 0,65 Prozent auf 20.974,06 Punkte einstecken. Bei ihm ist das Korrekturpotenzial grösser, liegt das Ende seiner Rekordrally doch erst vier Handelstage zurück. In der Jahreswertung steht er unter den drei bedeutendsten US-Indizes immer noch am besten da. Der den breiten Markt abbildende S&P 500 gab um 0,35 Prozent auf 5.846,69 Zähler nach.

Der Dow Jones Industrial zeigte sich besser, mit mehreren Vorzeichenwechseln schon im frühen Handel ergab sich für ihn aber keine klare Tendenz. Zuletzt lag er knapp mit 0,03 Prozent im Minus bei 42.328,51 Punkten. Am Vortag hatten ihm knappe Gewinne gereicht, um eine historisch lange Verlustserie zu unterbrechen. Diese hatte ihn wieder bis auf das Niveau vor dem Wahlsieg von Donald Trump sinken lassen. Der sogenannte «Trump Trade», mit dem Anleger zunächst auf eine vorteilhafte Wirtschaftspolitik gesetzt hatten, ist mittlerweile der Sorge vor einer inflationären Wirkung gewichen. (awp/mc/pg)

NYSE

NASDAQ

Aktueller Stand Dow Jones Industrial bei Google