US-Eröffnung: Techwerte wieder unter Druck – Dow legt weiter zu

New York – Am US-Aktienmarkt ist die Stimmung nach den jüngst hochgekochten Ängsten über ausufernde Finanzierungskosten für KI-Konzerne am Freitag erst einmal verhalten geblieben. Die Sorgen hatten vor allem den techwertelastigen Nasdaq 100 belastet. Am Donnerstag war dem Index zwar im Verlauf eine Wende gelungen, dennoch hatte er mit einem kleinen Minus geschlossen. Zum Wochenschluss nun geriet das Börsenbarometer wieder unter Druck, blieb aber innerhalb der Handelsspanne des Vortages.

Der Nasdaq 100 fiel zuletzt um 0,9 Prozent auf 29.653 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es geringfügig auf 7.739 Punkte nach unten.

Der Leitindex Dow Jones Industrial baute seine Gewinne vom Donnerstag aus und legte um 0,4 Prozent auf 52.399 Punkte zu. In dem Leitindex sind die grossen Tech-Aktien bei weitem nicht so schwer gewichtet wie im Nasdaq 100, weshalb er sich bereits zuletzt besser gehalten hatte. Auf Wochensicht deutet sich für den Dow ein Plus von mehr als ein Prozent an.

Verunsichert hatte die Anleger im Wochenverlauf auch eine überraschend hohe Inflation in den USA. Diese hatte Bedenken genährt, dass die Notenbank Fed den Leitzins bereits im Oktober ein weiteres Mal anheben und somit Finanzierungen für Konsumenten, Unternehmen und den Staat verteuern könnte. Dass sich der Chef der Notenbank Fed, Kevin Warsh, nun in einer Rede aber nicht spezifisch zur Geldpolitik äusserte, liess die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung noch im Oktober aus Marktsicht wieder deutlich sinken.

Das Interessanteste an dieser Woche seien aber nicht die Inflationsdaten oder die Äusserungen der Fed, sondern die Reaktion des Marktes gewesen, sagte Chefökonom Brian Jacobsen vom Vermögensverwalter Annex Wealth Management. Als mehrere KI-bezogene Aktien unter Druck geraten seien, hätten die Anleger ihr Geld in die Sektoren Gesundheitswesen, Finanzwesen, Rohstoffe und kleinere Unternehmen verlagert, die sich vergleichsweise gut behaupten konnten.

Mit Blick auf die Unternehmen legte der Kurs der Tesla-Aktien gegen den negativen Trend im Tech-Sektor moderat zu. Der Elektroautobauer stellte nach einiger Verzögerung endlich einen Sportwagen vor, der dank Raketendüsen kurze Entfernungen im Flug zurücklegen kann. Bei der Präsentation in der texanischen Stadt Waco flog der Tesla Roadster dank seiner Kaltgas-Triebwerke unter anderem mit einer Seitenrolle über geparkte andere Modelle des Elektroauto-Herstellers. Der Sportwagen werde 2028 in die Produktion gehen, sagte Tesla-Chef Elon Musk.

Der Schadenversicherer Travelers steigerte trotz stagnierender Einnahmen und höherer Katastrophenschäden seinen Gewinn im Sommer leicht. Das Unternehmen hatte mehr Rückstellungen für frühere Schäden aufgelöst, wodurch der Überschuss im Jahresvergleich um zwei Prozent stieg. Die Anteilscheine von Travelers gewannen ein halbes Prozent.

Der Finanzdienstleister Wise blieb im abgelaufenen dritten Quartal mit dem grenzübergreifenden Transaktionsvolumen hinter den Erwartungen zurück. Die Aktien sackten um fast sechs Prozent ab. (awp/mc/pg)

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