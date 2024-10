US-Eröffnung: Tesla stützt Tech-Werte – Dow gibt weiter nach

New York – Nach deutlichen Verlusten am Vortag haben die US-Technologiewerte wieder zugelegt. Für Auftrieb sorgten am Donnerstag die starken Quartalszahlen des Elektroautoherstellers Tesla . Der überwiegend mit Standardwerten bestückte Wall-Street-Index Dow Jones Industrial gab etwas weiter nach. Insgesamt liess die Unsicherheit rund um die Wahlen in knapp zwei Wochen die Anleger weiter vorsichtig agieren.

Im frühen Handel fiel der Dow um 0,22 Prozent auf 42.434,32 Punkte. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,17 Prozent auf 5.807,01 Punkte zu. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,48 Prozent auf 20.163,06 Punkte nach oben.

Thema des Tages ist der Kurssprung in Höhe von 16,5 Prozent der Aktien von Tesla. Damit waren sie der klare Spitzenreiter im Nasdaq 100. Der E-Autobauer verdiente im dritten Quartal mehr als erwartet, auch wenn die Umsatz-Prognose der Analysten leicht verfehlt wurde. «Zwar sind Probleme wie eine schwächere Nachfrage und die zunehmende Konkurrenz durch chinesische Elektroautohersteller weiterhin nicht wegzudiskutieren, aber Tesla steuert erfolgreich gegen», schrieb Marktanalyst Konstantin Oldenburger vom Handelshaus CMC Markets und hob die starke Gewinnmarge hervor.

Unter den weiteren Gewinnern im Nasdaq 100 stiegen die Anteilscheine von T-Mobile US um vier Prozent. Der Mobilfunkkonzern erfreute die Anleger mit gestiegenen Neukundenzahlen und angehobenen Jahreszielen.

Am Dow-Ende sackten die Papiere von IBM um 5,5 Prozent ab. Der Computerkonzern enttäuschte mit geringem Umsatzwachstum. Analysten äusserten sich vor allem negativ zur Entwicklung im Beratungssegment, während das Software-Geschäft solide verlaufen sei.

Als zweitschwächster Wert büssten Honeywell 4,6 Prozent ein. Der Mischkonzern hatte zwar sein Ergebnisziel für 2024 angehoben, aber die Schätzung für die Umsätze gesenkt und liegt damit nun unter der Markterwartung.

Negativ im Fokus standen erneut die Anteile von Boeing, denn die streikenden Arbeiter des Flugzeugbauers lehnten auch dessen nachgebessertes Gehaltsangebot ab. Die Anteilscheine fielen nach dem Minus von 2 Prozent am Vortag um weitere 1,5 Prozent.

Die Aktien von UPS gewannen unter den besten Werten im S&P 500 fünf Prozent. Der Paketdienst verdiente im dritten Quartal dank guter Geschäfte und des Verkaufs einer Konzerntochter überraschend viel.

Der Spielzeughersteller Mattel übertraf beim Ertrag ebenfalls die Markterwartung. Dessen Aktionäre freuten sich über ein Plus von gut vier Prozent. (awp/mc/ps)

NYSE

NASDAQ

Aktueller Stand Dow Jones Industrial bei Google