US-Eröffnung: Leichte Einbussen nach Rekordjagd

New York – Nach der Rekordjagd am Freitag haben die US-Aktienmärkte zu Beginn der neuen Woche eine Atempause eingelegt. Der Dow Jones Industrial erklomm zwar in den ersten Handelsminuten ein weiteres Rekordhoch bei 28 030 Punkten, bröckelte in der Folgezeit aber wieder ab. Zuletzt notierte der Leitindex 0,04 Prozent tiefer bei 27 994,17 Punkten. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,22 Prozent auf 3113,58 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,38 Prozent auf 8284,24 Punkte.

Im Handelsstreit zwischen den USA und China haben die Anleger wieder einmal die Hoffnung auf echte Fortschritte: Die Verhandlungsführer – Chinas Vize-Ministerpräsident Liu He, US-Finanzminister Steven Mnuchin und der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer – hätten am Samstag auf Anfrage der US-Verhandler am Telefon miteinander gesprochen, wie die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua am Wochenende mitteilte. Dabei soll es um die Kernanliegen beider Seiten gegangen sein, die ein Teilabkommen im Handelsstreit anstreben.

Unter den Einzelwerten standen am Montag die Papiere von HP und Xerox mit Verlusten von jeweils 0,9 Prozent im Anlegerfokus. Der PC-Hersteller HP stellt sich gegen das Kaufangebot des unter Druck stehenden Kopierer- und Druckerherstellers Xerox. Die Offerte spiegele den Wert von HP nicht ausreichend wider und sei nicht im besten Interesse der HP-Aktionäre, teilte HP am Sonntag mit. Daher lehne der Verwaltungsrat das Angebot von 5. November ab. Allerdings bleibe das Unternehmen offen für Gespräche.

Die Deutsche Telekom verliert mit John Legere den schillernden Chef ihrer US-Mobilfunktochter T-Mobile US . Der Manager werde seinen Vertrag bis Ende April 2020 erfüllen und das Amt dann an den derzeit fürs Tagesgeschäft verantwortlichen Geschäftsführer Mike Sievert übergeben, teilten T-Mobile US und die Deutsche Telekom am Montag mit. Die Aktien von T-Mobile US notierten zuletzt 0,3 Prozent im Minus, waren vorbörslich aber noch stärker unter Druck geraten. (awp/mc/pg)

NYSE

NASDAQ