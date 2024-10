US-Eröffnung: US-Börsen geben moderat nach

New York – Die wichtigsten Börsenindizes in den USA haben zum Wochenstart einen Teil ihrer Gewinne vom Freitag abgegeben. Der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial verlor am Montag im frühen Handel 0,22 Prozent auf 42.262 Punkte. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,34 Prozent auf 5.732 Punkte, während der technologielastige Nasdaq 100 0,56 Prozent auf 19.924 Punkte einbüsste.

Am Freitag hatte der starke Arbeitsmarktbericht für den Monat September für Gewinne gesorgt, sodass die US-Börse auch auf Wochensicht letztlich in positivem Terrain schloss. Zwar hatten die Daten den Erwartungen an einen nächsten grossen, abwärts gerichteten Zinsschritt im November einen Dämpfer verpasst, doch dafür wird nun auf eine «sanfte Landung» der US-Wirtschaft gehofft. Die Hoffnungen sind gestiegen, dass die weltgrösste Volkswirtschaft den Rutsch in die Rezession vermeiden kann.

Daher warten die Anleger auf weitere Konjunkturdaten in den kommenden Tagen. Vor allem die Verbraucher- und Produzentenpreise im September, die am Donnerstag beziehungsweise Freitag anstehen, könnten das Ausmass und den Zeitpunkt für weitere Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed beeinflussen. Am Freitag nimmt zudem die Quartalsberichtssaison mit Zahlen der Banken JPMorgan und Wells Fargo sowie des Investmentriesen Blackrock Fahrt auf.

Aktienstrategin Marija Veitmane von State Street Global Markets sieht angesichts der widerstandsfähigen Wirtschaft und der zuletzt nachlassenden Inflation weiter gute Aussichten für Aktien. Auf grossartig weitere deutliche Zinssenkungen als Kurstreiber sollten die Investoren dabei aber nicht zu sehr vertrauen. (awp/mc/ps)

