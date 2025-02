US-Eröffnung: US-Börsen stabil bis moderat freundlich

New York – Die US-Börsen haben sich am Donnerstag nach einer starken Erholung von zunächst schwachen Wochenstart stabil bis moderat freundlich gezeigt. Vor den am Freitag anstehenden Arbeitsmarktdaten für Januar halten sich viele Anleger wohl lieber erst einmal zurück.

Im frühen Handel gab der US-Leitindex Dow Jones um 0,01 Prozent auf 44.867,47 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 legte um 0,29 Prozent auf 6.078,81 Punkte zu. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 0,35 Prozent auf 21.734,00 Zähler.

Nach dem Zoll-Schock infolge angekündigter hoher Einfuhrabgaben auf Waren aus Kanada, Mexiko und China durch den neuen US-Präsidenten Donald Trump hatten die wichtigsten US-Indizes am Montag ihre Verluste vom Freitag zunächst deutlich ausgeweitet. Die erfolgte Erholung nach ersten positiv verlaufenen Verhandlungen mit Mexiko und Kanada und Aussichten auf Gespräche zwischen den USA und China sorgen derzeit sogar für klare Gewinne im bisherigen Wochenverlauf. (awp/mc/ps)

NYSE

NASDAQ

Aktueller Stand Dow Jones Industrial bei Google