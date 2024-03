US-Eröffnung: Verluste nach Industriedaten

New York – Die New Yorker Börsen haben am Freitag auf insgesamt hohem Niveau zunächst Verluste verzeichnet. Daten aus der US-Industrie kamen bei den Anlegern schlecht an.

Im frühen Handel sank der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,26 Prozent auf 38’804,45 Punkte. Damit steuert er auf einen knappen Wochengewinn von 0,2 Prozent zu. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,61 Prozent auf 5118,98 Punkte nach.

Beim technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 stand am Freitag ein Kursrückgang um 0,95 Prozent auf 17’842,91 Punkte zu Buche, womit sich ein ähnlich hohes Wochenminus abzeichnet. (awp/mc/ps)

NYSE

NASDAQ

Aktueller Stand Dow Jones Industrial bei Google