US-Eröffnung: Wenig Bewegung zu Beginn einer kurzen Handelswoche

New York – Der Dow Jones Industrial hat am Montag nach zwei Erholungstagen in Folge wieder nachgegeben. Der US-Leitindex fiel um 0,52 Prozent auf 42.616,24 Punkte. Am Donnerstag letzter Woche hatte das bekannteste Börsenbarometer der Welt eine historische Serie von zehn Verlusttagen in Folge beendet.

Der den breiten Markt abbildende S&P 500 gab zu Wochenbeginn um 0,19 Prozent auf 5.919,66 Punkte nach. Der technologielastige Nasdaq 100 notierte geringfügig im Plus bei 21.293,89 Punkten.

Insgesamt hielten sich die Bewegungen in Grenzen. Am Dienstag findet ein verkürzter Handel statt. Am Mittwoch bleiben die Börsen ganz geschlossen.

Trotz des jüngsten Rücksetzers in Folge nachlassender Erwartungen in puncto Zinsen können sich die Anleger über ein gutes Börsenjahr 2024 freuen. Der Dow bringt es bislang auf ein Plus von 13 Prozent, der Nasdaq 100 ist sogar fast doppelt so stark gestiegen.

Am Dow-Ende büssten die Aktien von Walmart mehr als drei Prozent ein. Eine US-Verbraucherschutzbehörde hatte den Einzelhandelskonzern und einen seiner Finanztechnologiepartner verklagt. Es geht um die angeblich teure Eröffnung von Bankkonten für Lieferfahrer ohne deren Zustimmung.

Die Papiere von Eli Lilly gewannen 1,6 Prozent. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hatte das Medikament Zepbound für den Einsatz gegen Schlafapnoe zugelassen, bei der die Atmung während des Schlafs wiederholt kurzzeitig aussetzt.

Unter den Technologiewerten waren Aktien von Chipherstellern gefragt, nachdem der Halbleiterproduzent Broadcom mit seinem Quartalsbericht überzeugt hatte. Unter den weiteren Branchenvertretern zogen Micron Technology , Global Foundries und AMD um gut drei bis fast fünf Prozent an.

Die Anteilscheine von Qualcomm gewannen 1,4 Prozent. Hier wurde als Antrieb ein gewonnener Lizenzstreit mit dem Konkurrenten ARM Holdings genannt. Dessen Aktien sackten um 5,6 Prozent ab. (awp/mc/pg)

