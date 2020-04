US-Eröffnung: Verschnaufpause nach Kursrally

New York – Nach dem neuerlichen Kursschub vom Vortag ist den US-Börsen am Donnerstag erst einmal die Kraft ausgehen. Der US-Leitindex Dow gab im frühen Handel um 0,85 Prozent auf 24 425,35 Punkte nach. Immerhin hatte er sich vom Crash-Tief von Mitte März um mehr als ein Drittel erholt. Am Vortag hatte dem Dow nicht mehr viel bis zur runden Marke von 25 000 Punkten gefehlt. Diese dürften die Börsianer weiter im Blick behalten.

Die Corona-Krise fordert derweil auf dem Arbeitsmarkt in den USA immer deutlicher ihren Tribut. Seit der Zuspitzung der Corona-Pandemie im März haben sich mehr als 30 Millionen Menschen arbeitslos gemeldet. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der Vorwoche belief sich nun auf 3,8 Millionen.

Der marktbreite S&P 500 gab um 0,64 Prozent auf 2920,74 Zähler nach. Der Nasdaq 100 legte dagegen um 0,36 Prozent auf 9015,70 Punkte zu. Hier stützten nicht zuletzt gute Quartalszahlen von Tesla und Facebook , deren Aktien kräftig stiegen.

Anleger haben erneut zahlreiche Bilanzen zu verdauen, darunter die einiger Technologieschwergewichte vom Vorabend. Microsoft konnte die Corona-Krise bisher nichts anhaben. Der US-Softwaregigant profitierte vielmehr vom anziehenden Trend zu Heimarbeit und wies einen Umsatz- und Gewinnsprung aus. Die Aktien legten um 0,7 Prozent zu.

Weitaus stärker ging es mit den Papieren von Facebook aufwärts, sie gewannen 6 Prozent. Das weltgrösste Online-Netzwerk konnte in der Corona-Krise mehr Nutzer anziehen. Der Kurznachrichtendienst Twitter rutschte hingegen wegen der Pandemie in die roten Zahlen, der Kurs fiel um 3,7 Prozent.

Tesla-Aktien zogen um 7,2 Prozent an. Der Hersteller von Elektrofahrzeugen habe im ersten Quartal mit einem positiven Nettoergebnis überrascht, sagte Analyst Matthias Volkert von der DZ Bank. Tesla habe die Erwartungen kräftig übertrumpft, merkte die Bank JPMorgan an.

Papiere des Chemiekonzerns Dow verloren 3,3 Prozent. Die Corona-Krise hat den Gewinn des Unternehmens im ersten Quartal halbiert. Auch bei der Fastfood-Kette McDonald’s liess die Pandemie den Gewinn zuletzt einbrechen, die Aktie büsste 2,4 Prozent ein.

Gesucht waren unterdessen die Aktien von Apple und Amazon, die um 1,5 beziehungsweise 2,5 Prozent zulegten. Beide Tech-Giganten veröffentlichen nach Börsenschluss ihre Quartalsberichte. (awp/mc/pg)

NYSE

NASDAQ

Aktueller Stand Dow Jones Industrial bei Google