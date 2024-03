US-Eröffnung: Weitere Gewinnmitnahmen – Kryptowährungen gefragt

New York – An den jüngst noch rekordhohen US-Börsen haben die Anleger am Montag weiter Kasse gemacht. Besonders mit Blick auf die für Dienstag erwarteten US-Inflationsdaten fehlte erneut die Kaufbereitschaft. Gegen den Markttrend gefragt waren indes Kryptowährungen mit neuen Bestmarken sowie teilweise die Aktien der damit befassten Unternehmen.

In der ersten Handelsstunde sank der Dow Jones Industrial um 0,51 Prozent auf 38’525,62 Punkte. Damit knüpfte der New Yorker Leitindex an seine moderaten Verluste vom Freitag an. Der marktbreite S&P 500 gab zu Wochenbeginn um 0,54 Prozent auf 5095,92 Punkte nach. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,68 Prozent auf 17 895,55 Zähler bergab. Er hatte am Freitag zunächst ebenso wie der S&P 500 ein Rekordhoch erreicht, letztlich aber mit den deutlichsten Verlusten geschlossen.

Am Dienstag stehen die US-Verbraucherpreise für den Februar auf der Agenda. Sie könnten Aufschluss geben über die zu erwartende erste Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed. Zwei Tage später folgen mit den Einzelhandelsumsätzen für den vergangenen Monat weitere wichtige Konjunkturdaten.

Ein neuer gefährlicher Zwischenfall mit einer seiner Maschinen brockte dem Flugzeugbauer Boeing am Montag einen Kursverlust von 4,2 Prozent ein. Damit waren die Aktien Dow-Schlusslicht und notierten zudem so niedrig wie zuletzt im November. Bei einem Flug zwischen dem australischen Sydney und der neuseeländischen Stadt Auckland sind mindestens 50 Menschen verletzt worden. Ein «technisches Problem» habe an Bord der Boeing 787-9 Dreamliner eine heftige Turbulenz ausgelöst, berichtete der Sender Radio New Zealand. Die Maschine habe aber planmässig in Auckland landen können.

Dagegen profitierten einige Aktien aus dem Bereich Kryptowährungen von deren Rekordjagd. Der Bitcoin kletterte am Montag zeitweise erstmals über die Marke von 72 000 US-Dollar. Zudem überschritt der Gesamtwert der Digitalwährung erstmals die Bewertung aller Silber-Bestände weltweit, wie des Fachportal «Infinite Market Cap» berechnet hat.

Die Papiere der Digitalwährungs-Handelsplattform Coinbase gewannen daraufhin 3,5 Prozent und notierten zeitweise auf dem höchsten Stand seit Dezember 2021. Die Aktien des Bitcoin-Schürfers Riot Platforms zeigten sich indes zuletzt kaum bewegt, während die des Konkurrenten Marathon Digital nach Anfangsgewinnen ins Minus rutschten. Die Anteilsscheine des Finanzdienstleisters Sofi Technologies behaupteten ein knappes Plus.

Erst nach dem Handelsschluss in New York veröffentlicht der Soft- und Hardware-Hersteller Oracle Quartalszahlen. Mit plus 0,8 Prozent hielten sich die Aktien vergleichsweise gut. (awp/mc/pg)

NYSE

NASDAQ

Aktueller Stand Dow Jones Industrial bei Google