US-Eröffnung: Knappe Gewinne nach Konjunkturdaten und neuen Zöllen

New York – Die New Yorker Aktienmärkte haben am Mittwoch ihren Aufwärtstrend fortgesetzt. Allerdings hielten sich die Kursgewinne angesichts mässiger Konjunkturdaten in Grenzen. Die nun in Kraft getretene Verdoppelung der US-Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium schreckte die Anleger nicht.

Zuletzt stieg der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,10 Prozent auf 42.560,85 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,16 Prozent auf 5.979,79 Punkte. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,09 Prozent auf 21.681,07 Punkte nach oben.

Die US-Privatwirtschaft hat im Mai deutlich weniger Arbeitsplätze geschaffen als erwartet, wie der Arbeitsmarktdienstleister ADP mitteilte. Der am Dienstag veröffentlichte «Jolts»-Bericht, welcher Beschäftigung, Entlassungen, offene Stellen und Kündigungen in der amerikanischen Wirtschaft erfasst, hatte noch ein freundlicheres Bild vom dortigen Arbeitsmarkt gezeichnet.

Zudem trübte sich die vom Einkaufsmanagerindex des Instituts for Supply Management (ISM) ermittelte Stimmung im Dienstleistungssektor der USA im vergangenen Monat unerwartet ein. Der Wert liegt erstmals seit Juni 2024 knapp unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Derweil fiel eine zweite Schätzung des entsprechenden Einkaufsmanagerindex von S&P Global besser als erwartet aus.

Was die Handelspolitik von Donald Trump betrifft, benutzen Marktbeobachter derzeit verstärkt die Abkürzung «TACO». Sie steht für «Trump Always Chickens Out» und drückt übersetzt die Erwartung aus, dass der US-Präsident letztlich bei seinen Ankündigungen einen Rückzieher machen wird. «Der Zenit der Zollrhetorik scheint nach Meinung des Marktes eindeutig überschritten», schrieben die Experten von Index-Radar. «Anstatt Panik erleben wir Gelassenheit – bisweilen gar Gleichgültigkeit.»

Halbleitertitel waren zur Wochenmitte erneut gefragt. On Semiconductor und NXP Semiconductors belegten mit Gewinnen von 5,3 beziehungsweise 3,2 Prozent die vorderen Plätze im Nasdaq 100. Bei Broadcom , die am Dienstag von KI-Fantasie profitiert hatten, stand ein geringeres Plus zu Buche. Dies reichte aber für einen erneuten Rekord. Schon tags zuvor hatten die Aktien eine Bestmarke aufgestellt, nachdem das Unternehmen den Auslieferungsbeginn einer neuen Chip-Version für Rechenzentren angekündigt hatte. Für die Aktien von Nvidia – am Vortag ebenfalls gefragt – ging es indes ein wenig bergab.

Für Kursveränderungen sorgten auch Unternehmenszahlen und Ausblicke. Die Titel des IT-Anbieters HP Enterprise zogen nach einem erfreulichen Quartalsbericht um 0,8 Prozent an, während jene von Crowdstrike um 4,5 Prozent absackten. Das Cybersicherheits-Unternehmen enttäuschte mit seinem Umsatzausblick auf das laufende Quartal.

Für Wells Fargo ging es um 0,9 Prozent bergauf. Die US-Bank darf nach vielen Jahren wieder ungezügelter auf Wachstum hinarbeiten. Die US-Notenbank Fed hob über Nacht Beschränkungen für die Vermögensteile des Unternehmens auf, die das Wachstum für über sieben Jahre im Zaum gehalten hatten. (awp/mc/pg)

