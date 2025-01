US-Eröffnung: Klare Richtung fehlt vor US-Zinsentscheid

New York – Wenige Stunden vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed lassen die New Yorker Börsen am Mittwoch eine klare Richtung vermissen. Auch eine Reihe von Unternehmenszahlen gab dem Markt insgesamt keine Impulse. Diese sind eher von den erst nachbörslich anstehenden Ergebnissen der Tech-Riesen Microsoft , Meta und Tesla zu erwarten. Damit berichten gleich drei der als «Glorreiche Sieben» bezeichneten US-Tech-Schwergewichte über ihre Geschäftsentwicklung.

In der ersten Handelsstunde stieg der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,11 Prozent auf 44.901,86 Punkte. Der marktbreite S&P 500 verlor hingegen 0,31 Prozent auf 6.048,95 Punkte. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,43 Prozent auf 21.370,33 Punkte nach unten. Am Dienstag hatten sich der S&P 500 und mehr noch der Nasdaq 100 deutlich von den Verlusten vom Wochenstart erholt, als eine Debatte über das chinesische KI-Start-up DeepSeek Sorgen wegen der hohen Bewertungen der US-Techbranche geschürt hatte.

Mit dem chinesischen Amazon-Konkurrenten Alibaba versuchte zur Wochenmitte ein weiteres Tech-Unternehmen auf diesen Zug aufzuspringen. Alibaba teilte mit, ein eigenes KI-Modell erziele bessere Leistungen als das zuletzt viel zitierte DeepSeek-Modell V3 sowie das Meta-Modell Llama. Mit plus 2,8 Prozent hielt sich die Kursreaktion bei den in New York gelisteten Alibaba-Hinterlegungsscheinen (ADR) zwar einigermassen in Grenzen. Diese hatten allerdings schon die vergangenen Handelstage eine Rally hingelegt.

Die Aktien des KI-Vorzeigeunternehmen Nvidia sanken zuletzt um 3,9 Prozent, nachdem sie sich am Dienstag noch deutlich vom vorangegangenen Absturz erholt hatten. Insgesamt sah die Kursentwicklung bei KI-affinen Nicht-Halbleitertiteln wie Microsoft und Amazon sowie in der Chipbranche ähnlich durchwachsen wie am Dienstag aus.

Ansonsten stach Nasdaq-100-Spitzenreiter T-Mobile US mit einem Kurssprung von 8,6 Prozent heraus. Die Mobilfunktochter der Deutschen Telekom rechnet für das neue Jahr mit einem unerwartet starken Zustrom neuer Kunden sowie mehr Geldzuflüssen. Experten messen dem Free Cashflow hohe Bedeutung bei, weil er über die Fähigkeit zur Ausschüttung von Dividenden und zum Rückkauf von Aktien Aufschluss geben kann.

Die Titel von General Dynamics büssten hingegen nach der Zahlenvorlage des Rüstungsunternehmens 3,4 Prozent ein. Der Mischkonzern Danaher enttäuschte mit seinem Geschäftsausblick, was die zuletzt gut gelaufenen Aktien um 7,9 Prozent absacken liess.

Experten erwarten, dass die Fed um 20.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit eine Beibehaltung ihres derzeitigen Leitzinses bekannt geben und einmal mehr auf die Datenabhängigkeit zukünftiger Entscheidungen verweisen wird. Derzeit sprechen vor allem die zuletzt robusten Daten vom US-Arbeitsmarkt und eine weiter zu hohe Inflation gegen Zinssenkungen. (awp/mc/pg)

