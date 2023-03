US-Eröffnung: Zurückhaltung vor Fed-Zinsentscheid

New York – Nach der jüngsten Erholung der Wall Street haben sich die Anleger am Mittwoch vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed nicht noch weiter aus dem Fenster lehnen wollen. Der Dow Jones Industrial fiel am Mittwoch kurz nach dem Handelsstart um 0,12 Prozent auf 32 521,31 Punkte. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,17 Prozent auf 3996,15 Zähler und für den technologiewertelastigen Nasdaq 100 ging es um 0,10 Prozent auf 12730,21 Punkte abwärts.

Mittlerweile haben sich die Wogen rund um die Krise einiger Regionalbanken in den USA ein gutes Stück weit geglättet – nicht zuletzt, weil US-Finanzministerin Janet Yellen erst am Dienstag die Bereitschaft zu zusätzlichen Unterstützungsmassnahmen für die Branche betont hatte. Nun rückt aber die US-Notenbank mit ihrem Zinsentscheid um 19.00 Uhr und viel mehr noch die anschliessende Pressekonferenz mit Fed-Chef Jerome Powell in den Fokus.

Eine weitere, auch deutliche Anhebung der US-Leitzinsen galt bis zuletzt als ausgemacht. Mittlerweile erwartet eine Mehrheit von Ökonomen aber nur noch eine kleine Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte und einige rechnen sogar mit einer Pause im Zinserhöhungszyklus. Insgesamt ist die Lage für die Fed nicht einfach, da sie die hohe Inflation in den Griff bekommen muss, aber auch das Bankensystem nicht zu sehr belasten darf. Jedes Wort von Powell dürfte daher auf die Goldwaage gelegt werden. (awp/mc/pg)

NYSE

NASDAQ

Aktueller Stand Dow Jones Industrial bei Google