Schweizer Automarkt schrumpft 2022 markant

Neuenburg – Die Anzahl an neu zugelassenen Fahrzeugen in der Schweiz ist 2022 gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen. Unter den erstmals auf den hiesigen Strassen fahrenden Autos dominieren zwar immer noch der «Benziner», der Anteil an Diesel-Autos war aber zum ersten Mal tiefer als jener rein elektrisch betriebenen Fahrzeugen.

Konkret fiel die Zahl der Fahrzeug-Neuzulassungen laut dem Bundesamt für Statistik (BFS) im letzten Jahr gegenüber 2021 um 7,8 Prozent auf insgesamt 322’387 Motorfahrzeuge. Im Vergleich zum letzten «Vor-Covid-Jahr» 2019 betrug das Minus sogar 21,2 Prozent, wie das BFS am Dienstag mitteilte.

Als einen Grund für den Rückgang nennt das Bundesamt den Krieg in der Ukraine. Dieser habe die seit der Pandemie bestehenden Lieferengpässe nochmals verschärft.

Der Automarkt hat laut den Zahlen des BFS indes weniger gelitten als der restliche Markt für Motorfahrzeuge. Betrachtet man nämlich nur die Zulassungen von Personenwagen, dann betrug das Minus nur 5,2 Prozent. Das Minus gegenüber dem Vor-Corona-Jahr 2019 ist hier mit 26,6 Prozent allerdings grösser.

Zudem wurden laut BFS vor allem von März bis Juli 2022 markant weniger Autos immatrikuliert. Der Angriff Russlands auf die Ukraine habe in Kombination mit den Nachwirkungen der Covid-19-Pandemie und der sich eintrübenden Konjunktur in diesem Zeitraum die Anzahl an neu zugelassenen Autos nochmals stark gedrückt.

Kabelbäume fehlten

«Nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine verschärften sich die Versorgungsschwierigkeiten der Hersteller noch einmal, unter anderem fehlten nun die vielfach aus ukrainischen Fabriken stammenden Kabelbäume», heisst es in der Mitteilung dazu. Ende Sommer habe sich die Versorgungslage wieder ein wenig stabilisiert und im Oktober und November seien dann Zugewinne im zweistelligen Prozentbereich registriert worden.

Die Statistiken beruhen auf den Fahrzeugdaten des Informationssystems Verkehrszulassung, das alle in der Schweiz immatrikulierten Strassenfahrzeuge mit Ausnahme der Motorfahrräder und E-Bikes erfasst. (awp/(mc/ps)