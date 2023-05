Volta Trucks bringt seine E-LKW Mitte 2023 auf die Strasse

Stockholm – Volta Trucks, ein Hersteller und Dienstleister vollelektrischer Nutzfahrzeuge wird aufgrund des positiven Kundeninteresses seine elektrischen Lkw schneller im schwedischen Markt einführen.

Das Unternehmen plant, die Fahrzeuge in Schweden bereits Mitte 2023 auf die Strasse zu bringen. Ursprünglich war die Markteinführung erst für 2024 geplant. Diese Entscheidung wurde aufgrund der gestiegenen Nachfrage und des schnell wachsenden Interesses der skandinavischen Kunden getroffen. Die 16- und 18-Tonnen-Versionen des vollelektrischen Volta Zero eignen sich für den skandinavischen Stadtverkehr, da in den urbanen Regionen wie Stockholm, Göteborg und Malmö am häufigsten Lkw dieser mittleren Gewichtsklassen eingesetzt werden.

Im Zentrum der Entwicklung des vollelektrischen Volta Zero stand die Sicherheit im Stadtverkehr, sowohl für den Fahrenden als auch für Fussgängerinnen und Radfahrer. In der Kabine des Volta Zero sitzt man deshalb in der Mitte und niedriger als im herkömmlichen Lkw. Ausserdem ähnelt das Kabinendesign einem Glashaus. So bekommen Fahrerinnen und Fahrer ein 220 Grad breites Sichtfeld. Mithilfe von Kameras und Bildschirmen können zudem jederzeit alle anderen Bereiche rund ums Fahrzeug einsehen werden.

Der Volta Zero

Die niedrige Kabine verfügt über Schiebetüren auf beiden Seiten. Fahrerinnen und Fahrer können von rechts oder links ebenerdig ein- und aussteigen, je nach Parkrichtung also immer vom Gehsteig. Die Fahrenden empfinden es als sehr angenehm, dass sie nicht wie im normalen Lkw eine oder mehrere Stufen hochklettern müssen. Der Volta Zero ist das weltweit erste vollelektrische 16-Tonnen-Nutzfahrzeug, das speziell für den innerstädtischen Warenverkehr entwickelt wurde und die Umweltauswirkungen von Gütertransporten in Stadtzentren reduziert. Mit einer modularen und bis zu 225 kWh großen Batterie sowie einer Reichweite von 150 bis 200 km wird der Volta Zero, der von Grund auf als Elektro-Lkw konzipiert wurde, bis 2026 schätzungsweise 1,9 Millionen Tonnen CO2-Emissionen einsparen. (mc/pg)

Über Volta Trucks

Volta Trucks wurde im Jahr 2019 in Schweden von Carl-Magnus Norden und Kjell Walöen gegründet. Das Unternehmen ist primär in allen grossen Städten Europas sowie in Grossbritannien aktiv. Ziel ist es, den Übergang zu vollelektrischen Lkw zu beschleunigen, die Auswirkungen des Klimawandels zu verringern und dazu beizutragen, die Innenstädte sicherer, gesünder und nachhaltiger zu machen. Volta Trucks arbeitet mit einer Reihe von weltweit führenden Unternehmen der Lieferkette zusammen, um den Volta Zero schnell und in grossem Maßstab zu entwickeln und zu produzieren. Insgesamt hat der schwedische E-Lkw-Hersteller bis heute über 360 Millionen Euro an Investorengeldern aufgebracht. Die Produktionsstätte des Unternehmens befindet sich in Steyr in Österreich. Hier beginnt die Produktion von Fahrzeugen nach Kundenspezifikation Anfang des zweiten Quartals 2023. Das Unternehmen hat zudem ein Netz von sogenannten “Volta Trucks Hubs” für Service und Wartung in seinen Einführungsmärkten aufgebaut. Die ersten beiden dieser Einrichtungen wurden in Bonneuil-sur-Marne, südlich von Paris, und in Tottenham in London vorgestellt. Erst kürzlich folgten zwei weitere Hubs in Madrid (Spanien) und in Duisburg im Westen der Rhein-Ruhr-Region (Deutschland).