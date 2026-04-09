Devisen: Stabilität über Nacht

Zürich – Am Devisenmarkt hat sich die Lage über Nacht stabilisiert. Der US-Dollar notiert am Donnerstagmorgen zum Franken in etwa auf dem Niveau des Vorabends. Davor war er dank der Erleichterung über die Waffenruhe im Iran-Krieg deutlich zurückgekommen, hatte im Verlauf des Tages einen Teil der Verluste aber wieder eingedämmt.

Aktuell steht der USD/CHF-Kurs bei 0,7913. Vor der Waffenruhe hatte der Kurs um die 0,80 notiert, nach der Waffenruhe phasenweise unter 0,79. Der Euro notiert zum Dollar gleichzeitig mit 1,1663 ein wenig höher als am Vorabend mit 1,1645. Das Euro/Franken-Paar tritt derweil bei Kursen von 0,9229 mehr oder weniger auf der Stelle.

Dass der als sicherer Hafen geltende Dollar sich vom Vortagestief gelöst hat, könnte laut Analysten damit zusammenhängen, dass die Euphorie über die Waffenruhe wieder etwas verflogen ist. «Ich wäre sehr vorsichtig, davon auszugehen, dass der Irankonflikt bald beendet wird», sagt etwa der Devisenexperte der Commerzbank.

Die am Vorabend veröffentlichten Protokolle der Fed-Sitzung vom März zeigten derweil, dass die meisten US-Notenbanker negative Auswirkungen des Iran-Kriegs auf den US-Arbeitsmarkt befürchteten. Insgesamt lag der Konsens aber unverändert bei einer Zinssenkung im laufenden Jahr.

Gleichwohl könnte das Thema Inflation und Leitzinsen wieder stärker in den Fokus rücken, sollte die Waffenruhe länger anhalten. Am Freitag gibt es in den USA Inflationszahlen, schon heute wird dort der PCE-Index veröffentlicht, das von der US-Notenbank bevorzugte Mass für die Inflation.

«Dass der PCE-Index auch anzieht, dürfte wohl nur eine Frage der Zeit sein, schliesslich bleiben die Ölpreise im Moment noch 50 Prozent über dem Vorkrisenniveau und schlagen Preiseffekte auf Waren und Dienstleistungen erst langsam durch», sagt der Analyst der Commerzbank voraus. Sein Fazit daher: Möglicherweise sei in den Augen der Notenbanker «das Schlimmste» verhindert worden. Sie würden aber wachsam gegenüber Inflationsrisiken bleiben. (awp/mc/ps)