ELCA-Gruppe wächst erneut stärker als der Markt

Lausanne – Die ELCA-Gruppe, die grösste unabhängige IT-Gruppe der Schweiz, gibt für 2019 erneut eine deutliche Umsatzsteigerung auf CHF 170 Millionen bekannt. Das Wachstum von 12% liegt erneut über dem Marktdurchschnitt. In den fünf Jahren seit der Übernahme durch eine Gruppe von Schweizer Aktionären unter der Leitung von CEO Cédric Moret im Jahr 2015 hat die ELCA-Gruppe regelmässig ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 11% erreicht.

Die IT-Lösungen erzielten einen Umsatzsprung von 53,3%, mehr als das 7,5-fache des Marktes. Dazu gehören die folgenden Produkte: SecuTix und TIXnGO, Ticketing-Management (einschliesslich Blockchain-Technologie); Sumex, Rechnungsverarbeitungslösung für Krankenversicherungen; iPension, integriertes Produkt für Versicherungen und Pensionskassen; Filar, Augmented-Reality-Lösung für Wartung und Bau; IntAct Board, Sicherheits- und Anti-Betrugslösung; PeakProtect, Online-Verkehrsmanagement; ELCA QDB, Massendatenmanagement; ELCA CRM NetworkViewer, dynamisches Kundenkontaktmanagement.

Die Dienstleistungen (Engineering, ELCA Advisory (Geschäfts- und Technologieberatung), Cloud-Hosting, IT-Management) wuchsen um 7,1% und damit fast doppelt so schnell wie der Markt. Die ELCA-Gruppe bedient weiterhin den schweizerischen und internationalen Markt mit speziellen Dienstleistungen für das Management von Transport- und Energieströmen, die Cybersicherheit und die digitale Transformation von Unternehmen und Institutionen.

Erhöhung des Personalbestands

In einem Umfeld, in dem die besten Talente stark gesucht sind, konnte die ELCA-Gruppe ihren Bestand an hochqualifizierten Mitarbeitenden und damit ihre Fähigkeiten weiter ausbauen. Ende 2019 beschäftigte die Gruppe mehr als 1300 Mitarbeitende, doppelt so viele wie 2015.

Zertifizierung für TrustID

TrustID, die skalierbare elektronische Authentifizierungs- und Identitätslösung von ELCA, wurde im Dezember 2019 vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) zertifiziert. Mit trustID bietet ELCA eine 100%ig schweizerische, sichere Plattform, die völlig unabhängig ist und die strikte Vertraulichkeit persönlicher Daten garantiert. trustID wird damit zum ersten Identitätsprovider (IDP), der sowohl Patienten als auch Fachleuten im Gesundheitswesen die gleiche Lösung anbietet. Die Lösung wird bereits von Schweizer Apothekern im Rahmen der OFAC-Allianz und auf der Gesundheitsplattform abilis.ch eingesetzt. Sie wird auch in vielen Kantonen und Institutionen eingeführt.

Übernahme von Oxynade

Mit der Übernahme der belgischen Oxynade-Gruppe festigt SecuTix, das Ticketmanagementunternehmen der ELCA-Gruppe, seine Position als Marktführer im Bereich des elektronischen Ticketing als White-Label-Service-Lösung (eTaaS). Oxynade ist in 13 Ländern präsent und ergänzt in idealer Weise das moderne Technologieangebot von SecuTix in allen Bereichen des digitalen Ticketing-Managements – für Agenturen, Theater, Show- und Konzertveranstalter, Opernhäuser, Festivals und alle Sportvereine, Organisationen und Wettbewerbe.

Neues Zentrum in Zürich

Im November 2019 bezog die ELCA-Gruppe ein neues Bürogebäude in Zürich-Altstetten, wo die Mitarbeitenden in modernen, einladenden, von den Architekten Spillmann Echsle entworfenen Büros tätig sind. Das neue Zentrum wird es ermöglichen, das Wachstum in Zürich zu bewältigen, wo die ELCA-Gruppe einen nachhaltigen Anstieg des Marktanteils verzeichnet.

Cédric Moret, CEO, kommentierte: „Die ELCA-Gruppe behauptet Jahr für Jahr ihre Führungsrolle in der IT-Innovation. Unser nachhaltiges Wachstum spiegelt das Vertrauen unserer Kunden wider. Es ist auch Ausdruck davon, dass wir unsere Kunden unterstützen, ihre Ziele zu erreichen, indem wir für sie die anspruchsvollsten Herausforderungen der digitalen Transformation bewältigen. Seit mehr als 50 Jahren machen die Qualität unserer Teams, unsere Unabhängigkeit und unser Know-how die ELCA-Gruppe zu einer Brücke zwischen strategischen Entscheidungen und Technologie. Die Zeiten ändern sich, unsere Mission bleibt: we make it work!» (ELCA/mc/ps)

