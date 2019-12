Gezeichnet 2019: Die besten Schweizer Pressezeichnungen des Jahres

Bern – Lachen erlaubt! Gezeichnet 2019 ist der bestimmt humorvollste Jahresrückblick auf die wichtigsten Ereignisse und Diskussionen der vergangenen zwölf Monate. 50 Schweizer Karikaturisten und Cartoonisten stellen gemeinsam ihre wichtigsten und witzigsten Pressezeichnungen aus. Auch zur zwölften Ausgabe sind wieder alle zeichnenden Aushängeschilder der Schweizer Medien dabei. Die Ausstellung dauert vom 13.12.2019 bis zum 09.02.2020.

Ende Jahr blicken alle zurück: Was lief gut, was nicht? Was mache ich im nächsten Jahr besser? Und wie? Man stellt sich jedes Jahr sorgfältig seine Vorsätze zusammen und ist fest davon überzeugt, dass man sie in diesem Jahr endlich mal umsetzen wird. Mehr Sport, gesünder leben, weniger Alkohol und sowieso alles ein bisschen lockerer nehmen. Wir gehen mit gutem Beispiel voran und starten mit einem humorvollen Jahresrückblick in «Gezeichnet 2019». Aber bereits beim Alkohol werden wir schwach: Im nächsten Jahr wird es bierlastig – ein bisschen Spass darf ja auch sein. (Museum für Kommunikation/mc/kbo)

