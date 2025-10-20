InstallerGroup erweitert Marktposition mit Erwerb der a3 Haustech AG 

Zürich – Die InstallerGroup, welche im Juni dieses Jahres in den Schweizer Markt expandierte, übernimmt die in Regensdorf ZH ansässige a3 Haustech AG. Das familiengeführte Unternehmen ergänzt das Dienstleistungsangebot der Gruppe im Bereich der Elektroinstallationen.

Die InstallerGroup akquirierte im Juni dieses Jahres die beiden Unternehmen W. Rokitzky AG und Rohr Gebäudetechnik AG, beide mit Sitz in Wallisellen ZH. Nun vermeldet die Gruppe den nächsten Schritt bei ihrer Expansionsstrategie in der Schweiz: sie übernimmt die a3 Haustech AG in Regensdorf ZH und ergänzt damit ihr Dienstleistungsangebot im Bereich der Elektroinstallationen. Nach dem Anschluss der a3 Haustech AG beschäftigt die InstallerGroup Schweiz rund 150 Mitarbeitende und erwirtschaftet einen Umsatz von rund 70 Mio. Franken.

Entsprechend dem dezentralen Geschäftsmodell der InstallerGroup tritt die a3 Haustech AG weiterhin unter eigenem Namen im Markt auf und wird von der bestehenden Geschäftsleitung weitergeführt.

Mit der Akquisition der a3 Haustech AG bestätigt die InstallerGroup Schweiz ihre Ambition, bis Mitte 2026 ihren Umsatz durch weitere strategische Akquisitionen auf über 100 Mio. Franken zu erhöhen.

«Ein Partner, der uns auf unserem Wachstumspfad stärkt»

Valdrin Aliti, Vorsitzender der Geschäftsleitung der a3 Haustech AG, sagt: «Wir sind enorm stolz darauf, was wir uns mit der a3 Haustech erarbeitet haben und freuen uns sehr, mit der InstallerGroup nun einen Partner gefunden zu haben, der uns auf unserem weiteren Wachstumspfad nachhaltig stärkt, ohne dass wir unsere unternehmerischen Freiheiten aufgeben müssen.» Er führt weiter aus: «Unsere Branche steht vor grossen Herausforderungen in punkto Effizienz und Digitalisierung und wir sind überzeugt, dass wir durch unsere innovativen Arbeitsmethoden hier einen Mehrwert in die Gruppe einbringen können. Auf den Austausch mit gleichgesinnten Unternehmerinnen und Unternehmern in der Gruppe freuen wir uns ganz besonders.»

Auch die InstallerGroup sieht grosses Potenzial in der Zusammenarbeit mit dem neuen Gruppenmitglied. Boris Bischoff, CEO InstallerGroup Schweiz, erklärt: «In unserem dezentralen Geschäftsmodell ist es enorm wichtig, dass die Werte unserer Partnergesellschaften mit den Werten der InstallerGroup übereinstimmen. Die a3 Haustech AG erfüllt diese Anforderung zu 100%: Als zukunftsgerichtetes, innovatives Unternehmen mit einem klaren Fokus auf nachhaltige Kundenbeziehungen wird unser neues Gruppenmitglied einen wichtigen Beitrag zum Erfolg unserer noch jungen Unternehmensgruppe beisteuern.» (InstallerGroup/mc/hfu)