«Mut-tut-gut»: Frauenpower auf der ganzen Linie

Flims – Sandra Schmidt, Gastgeberin und Mitinhaberin des Romantik Hotel Schweizerhof Flims in 4. Generation, verkörpert ganz schön viel Power, wenn es um kreative Events für Frau und Mann geht. Zum Valentinstag geht’s um die vielbesungene «Amour Fou» – ein romantisch-aphrodisierendes Food- und Film-Spektakel erwartet die Gäste. Und zum Weltfrauentag heisst das Motto in Flims: «Mut-tut-gut», ein bewegender Abend für engagierte Frauen und Männer, inklusive Buchvernissage mit Erfolgsautorin Beatrice Schweingruber und vier Alltagsheldinnen aus ihrem gleichnamigen Buch.

Sandra Schmidt ist seit zwölf Jahren Gastgeberin und Mitinhaberin im Romantik Hotel Schweizerhof Flims – ein Haus, das sie in 4. Generation mit ihrem Mann Christoph führt. Die innovative Hotelière beweist viel Mut für neue Themen sowie Passion für ihr Metier und die Bedürfnisse ihrer Gäste. So hat sie sich für den Valentinstag eine kontrastreiche Dramaturgie unter dem Motto «Amour fou» einfallen lassen: «Zuerst servieren wir Romantik auf der Dachterrasse mit einem Glas Champagner und Live-Liebesliedern auf dem Saxophon, dann ein aphrodisisches Dinner in sechs Gängen in der historischen Salle de Lecture und schliesslich die bezaubernde filmische Liebesgeschichte namens ‘Lachsfischen im Jemen’», erklärt Gastgeberin Sandra Schmidt.

«Mut-tut-gut»: Buchvernissage zum Weltfrauentag

«Frauen machen Mut – am Schicksal wachsen», so lautet der Bestseller von Beatrice Schweingruber. Die erfahrene Coachin und Autorin aus Steinhausen stellt zum internationalen Weltfrauentag am 8. März in Flims vier Frauen und deren bewegende Schicksale, die sie in ihrem zweiten Buch portraitiert hat, live vor. Allesamt verbindet sie der Mut und der unbedingte Lebenswille: Da ist Michèle Lerch, die auf tragische Weise zuerst ihren kleinen Sohn und dann ihren Ehemann verlor. Da ist auch Dolores Menegon, die als Mann geboren wurde und sich für eine Geschlechtsumwandlung entschied. Edith Doswald, die den Tsunami im Jahr 2004 in Thailand überlebte, in den Fluten jedoch ihren Mann verlor. Oder Kim Ruzio, die den Weg vom Keller ans Licht fand. Frauenpower durch und durch verspricht dieser Abend, der garantiert unter die Haut geht. «Im direkten Gespräch wollen wir wissen, wie diese Frauen es geschafft haben, ihren Weg zurück ins Leben zu finden. Denn im Leben hat man bekanntlich immer zwei Möglichkeiten: wieder aufzustehen oder sich von einer Situation besiegen zu lassen. Die anwesenden Frauen möchten Mut mit ihren Geschichten machen. Der Abend eignet sich übrigens nicht nur für interessierte Frauen, sondern natürlich auch für interessierte Männer», fügt Sandra Schmidt an. Die Autorin signiert nach der Buchvernissage ihr Werk (das im R.G Fischer Verlag erschienen ist), die Protagonistinnen suchen mit dem Publikum das direkte Gespräch an einem Apéro riche. Anschliessend wird der aufrüttelnd-fröhliche Film «Female Pleasure» von Barbara Miller aus dem Jahre 2018 gezeigt. (Panta Rhei PR /mc/kbo)

Für Frauen und Männer: Passion für schöne Dinge im Leben

«Amour Fou» – aphrodisierendes 6-Gang-Dinner und Filmabend

Freitag, 14. Februar 2020

«Mut-tut-gut – Frauen machen Mut» – Buchvernissage, Apéro, Film

Mittwoch, 8. März 2020, 18.30 Uhr

