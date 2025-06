Oracle kündigt Defense Ecosystem an

Ölpreise steigen nur zeitweise nach US-Angriff auf den Iran

Die Preise für Rohöl sind nach dem US-Angriff auf iranische Atomanlagen am Wochenende nur zeitweise kräftig gestiegen. Nach einem Sprung in der Nacht zum Montag hielten sich die Bewegungen im weiteren Handelsverlauf in engen Grenzen.