ReproNovo erhält 65 Mio. USD in Series-A-Finanzierungsrunde

Lausanne – ReproNovo, ein Unternehmen, das sich der Entwicklung innovativer Therapien für die Reproduktionsmedizin und die Gesundheit von Frauen widmet, gab den erfolgreichen Abschluss einer Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 65 Millionen US-Dollar bekannt. Die Runde wurde von Jeito Capital angeführt, gemeinsam mit AXA IM Alts und dem Gründungsinvestor M Ventures, mit starker Unterstützung des Konsortiums durch Ysios Capital und ALSA Ventures. Das Unternehmen plant, den Erlös für die Weiterentwicklung seiner Pipeline mit mehreren Phase-2-Programmen zu verwenden.

ReproNovo wurde 2021 gegründet und entwickelt neuartige Ansätze, um kritische Lücken in der Reproduktionsmedizin und der Frauengesundheit zu schliessen, einschliesslich männlicher und weiblicher Unfruchtbarkeit sowie der Gebärmuttergesundheit. Das Unternehmen wird von einem Team mit Erfahrung in diesem Bereich geleitet – Jean Marie Duvall (CEO), Joan-Carles Arce, MD, PhD (CSO & CMO) und BingMei Hao (CFO) – und verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in der klinischen Entwicklung und Markteinführung. Seit seiner Gründung hat ReproNovo in kürzester Zeit eine Pipeline mit zwei klinischen Phase-2-Produkten in drei Krankheitsbereichen aufgebaut.

Mit seinem Hauptkandidaten RPN-001 (Leflutrozol) wird sich das Unternehmen auf die Entwicklung einer oral verabreichten Therapie für Unfruchtbarkeit bei Männern mit niedrigem Serumtestosteron konzentrieren. Niedriges Testosteron tritt immer häufiger auf, auch bei jüngeren Männern, was den dringenden Bedarf an neuen, wirksameren Optionen verdeutlicht. Dieser Trend fällt mit einer allgemeinen Verschlechterung der reproduktiven Gesundheit von Männern zusammen, die inzwischen als grosses Problem der öffentlichen Gesundheit anerkannt ist. RPN-002 (Nolasiban), ein weiteres oral verabreichtes Medikament, ist das erste seiner Art zur Behandlung der Adenomyose, einer Überwucherung der Gebärmutterschleimhaut, die zu starken Menstruationsblutungen und Schmerzen führen kann. Ähnlich wie bei der Endometriose handelt es sich hierbei um eine häufige gynäkologische Erkrankung, wobei in jüngsten bildgebenden Studien bei fast einer von vier Frauen, die sich einer gynäkologischen Untersuchung unterziehen, Merkmale einer Adenomyose festgestellt wurden. RPN-002 wird auch zur Verbesserung der Erfolgsquoten bei assistierten Reproduktionstechnologien (ART) erforscht werden.

Jean Marie Duvall, Mitbegründerin und Chief Executive Officer von ReproNovo erklärte: «Wir konzentrieren uns auf innovative therapeutische Lösungen für männliche und weibliche Unfruchtbarkeit sowie auf bahnbrechende Behandlungsmöglichkeiten für Erkrankungen wie Adenomyose. Unser Ziel ist es, kritische Lücken in der Landschaft der Unfruchtbarkeit und Frauengesundheit weltweit zu schliessen. Wir freuen uns sehr, den erfolgreichen Abschluss unserer Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 65 Millionen US-Dollar mit einer starken, auf den Sektor spezialisierten Investorengruppe bekannt geben zu können, was einen wichtigen Meilenstein auf unserem Weg zu einem führenden Unternehmen für Reproduktionsmedizin und Frauengesundheit darstellt.»

Ksenija Pavletic, Partner & Chief Commercial Officer, Jeito Capital, Zina Affas Besse, Partner & Deputy Head of Healthcare Private Equity, AXA IM Alts, Hakan Goker, Managing Director & Head of Biotechnology investments, M Ventures und Guillem Laporta, Partner, Ysios Capital sind ab dem Closing Mitglieder des ReproNovo Board of Directors. (ReproNovo/mc/hfu)