VP Bank Spotanalyse: US-Präsident führt neue Zölle ein

Donald Trump setzte seine Drohungen um. Der US-Präsident verhängte am Samstag per Dekret Zölle in Höhe von 25 % auf Importe aus Kanada und Mexiko. Ausgenommen sind kanadische Energieressourcen wie Öl und Kohlenwasserstoffe. Die neuen Zölle für Kanada und Mexiko treten ab Dienstag in Kraft. Für chinesische Importe werden die Zölle um zehn Prozentpunkte erhöht. Der Dollar reagierte daraufhin mit einer Aufwertung.

Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank

Trump hat auch Zölle auf Produkte aus der EU in Aussicht gestellt. Kanada und China haben bereits Gegenmassnahmen angekündigt.

Zollkonflikte kennen keine Gewinner. Langfristig werden die USA selbst darunter leiden. Kurzfristig könnten die Zölle zu Preissteigerungen in den USA führen, was dem US-Präsidenten schaden könnte. Trump wurde unter anderem wegen der hohen Inflation der letzten Jahre gewählt und viele Amerikaner leiden unter einem drastischen Kaufkraftverlust.

Sollten die Zölle den Preisauftrieb weiter beschleunigen, müsste die US-Notenbank ihren Kurs überdenken. Zinssenkungen könnten dann vom Tisch sein. Langfristig höhere Zinsen werden zur Belastung, wenn US-Unternehmen in den kommenden Jahren Anschlussfinanzierungen benötigen. Es ist also nicht so, dass die USA bei der Verhängung von Zöllen als Gewinner und die anderen Staaten als Verlierer dastehen. (VP Bank/mc)