Wir wünschen Euch allen im neuen Jahr tausende Momente der sinnlosen Freude, der betörenden Ruhe und der unzerstörbaren Nähe.

Nus giavischein a Vus tuts duront l’onn niev melli muments da plascher senza senn, quietezia irrestibla e vischinonza indestruibla.

We wish you all thousands of moments of senseless joy, beguiling peace and indestructible closeness in the new year.