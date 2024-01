Worldline und Google schliessen strategische Partnerschaft für bessere digitale Zahlungserlebnisse

ÜBER WORDLINE

Worldline [Euronext: WLN] ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Zahlungsbranche und der bevorzugte Technologiepartner für Händler, Banken und Acquirer. Mit 18‘000 Mitarbeitenden in mehr als 40 Ländern bietet Worldline seinen Kunden nachhaltige, vertrauenswürdige und innovative Lösungen, die ihr Wachstum fördern. Zu den von Worldline angebotenen Dienstleistungen gehören Instore- und Online-Commercial-Acquiring, hochsichere Zahlungstransaktionsabwicklung und zahlreiche digitale Services. Im Jahr 2022 erwirtschaftete Worldline einen Umsatz von knapp 4,4 Milliarden Euro. worldline.com



ÜBER GOOGLE CLOUD

Google Cloud bietet Unternehmen führende Infrastruktur, Plattformfunktionen und Branchenlösungen. Wir liefern Cloud-Lösungen der Enterprise-Klasse, die die Spitzentechnologie von Google nutzen, um Unternehmen dabei zu helfen, effizienter zu arbeiten und sich an veränderte Anforderungen anzupassen, und so den Kunden eine Grundlage für die Zukunft zu bieten. Kunden in mehr als 150 Ländern wenden sich an Google Cloud als ihren vertrauenswürdigen Partner, um ihre kritischsten Geschäftsprobleme zu lösen.