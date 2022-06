Zehn goldene Regeln für sicheres Schwimmen mit Kindern

Spiez – In der Schweiz hat die Badesaison mit heissen Temperaturen gestartet. Damit Kinder sicheren Badespass erleben, sind einige Grundregeln zu beachten. «H2O Wasser erleben AG» ist die grösste Schweizer Anbieterin für Baby- und Kinderschwimmkurse und weiss wo besondere Vorsicht geboten ist. Eltern sollen zum Beispiel die Angst nicht aufs Kind übertragen. Zudem räumt H2O Wasser erleben auch mit alten Regeln auf. So gilt die alte Faustregel, erst zwei Stunden nach dem Essen ins Wasser zu gehen, als veraltet.

Die «H2O Wasser erleben AG» bietet an über 60 Standorten in der Deutschschweiz die Kurse First Flow und Let’s Swim an, die sich an Babys und Kinder zwischen zehn Wochen und acht Jahren richten. Wöchentlich lernen rund 3‘900 Kinder in diesen Kursen schwimmen. Gründerin und Verwaltungsratspräsidentin Iris Augsburger betont, dass es für ein Kind sehr wichtig ist, früh schwimmen zu lernen: «Die Schwimmkunst ist eine Lebensversicherung. Zudem fördert das frühe Schwimmen die koordinativen Fähigkeiten, beugt Haltungsschäden und Übergewicht vor und verbessert die Fein- und Grobmotorik sowie das Selbstvertrauen.»

Mit der Schwimmfähigkeit allein ist der sichere Badespass für den Sommer jedoch noch nicht

garantiert. Nachfolgend neun weitere Schwimmtipps von Iris Augsburger:

Niemals überhitzt ins Wasser springen (Die Temperaturunterschiede Luft-Wasser

können zu Herzkreislaufversagen führen). Schwimmhilfen wie «Flügeli» oder Schwimmwesten bieten keine absolute Sicherheit

und ersetzen die elterliche Aufsicht nicht. Gerade im Sommer müssen Kinder vor der intensiven Sonneneinstrahlung geschützt

werden – Sonnenhut, Sonnenbrille und Sonnencreme sind unverzichtbar. Die alte Faustregel: 2 Stunden nach dem Essen mit Schwimmen warten ist veraltet.

Dennoch: bevor das Kind ins Wasser geht, sollte es nur leichte Kost zu sich nehmen.

Aufquellende Nahrungsmittel wie etwa Weissbrot sind zu vermeiden. Schluckt das

Kind Wasser, quellen diese Lebensmittel im Bauch auf und sorgen – gemeinsam mit

dem Wasserdruck – für Erbrechen und Übelkeit. Wasser kühlt den Körper aus, auch wenn es angenehm warm ist. Das Kind sollte sich

nicht zu lange im Wasser aufhalten. Für Kinder bis zum ersten Altersjahr sind

Sequenzen von 30 Minuten am Stück das Limit. Kinder brauchen ein Vorbild. Sich selbst vor dem Sprung ins kalte Nass kurz

abzuduschen fördert das richtige Verhalten beim Kind. Bereits zuhause in der Badewanne oder in der Dusche kann gelernt werden den Kopf

unter Wasser zu halten, was die Angst vor dem Wasser nehmen kann. Die Neugierde der Kinder kann mit Spielsachen in der Badewanne oder im Freibad

gefördert werden. Einfache Gegenstände, wie ein Plastiksäckli oder ein Löchersieb

genügen. Kinder sollten im und nach dem Wasser nicht frieren. Durch das Frieren verkrampfen

sie sich und verlieren die Freude am Wasser.

Der häufigste Fehler

Beliebt sind im Sommer nicht nur Freibäder, sondern auch offene Gewässer. Hier sei besondere Vorsicht geboten, sagt Iris Augsburger: «Die Schwimmdistanz und die Wassertiefe müssen immer dem Können des Kindes entsprechen. Die Angst der Eltern soll nicht auf die Kinder übertragen werden. Das ist einer der häufigsten Fehler, den Eltern machen. Auch zu hohe Erwartungen an das Kind sind fehl am Platz: Schwimmen zu lernen braucht Zeit, Vertrauen und Überwindung.»

Kostenlose Schnupperlektionen

Für neugierige Eltern und Kinder besteht an verschiedenen Daten die Möglichkeit die Babyund Kinderschwimmkurse in einer kostenlosen Schnupperlektion kennenzulernen. Die Kurse der «H2O Wasser erleben AG» werden von einem Grossteil der Krankenkassen anerkannt. Hier finden sich die Daten der verschiedenen Schwimmkurse.

Nachhaltige und sichere Methode

Iris Augsburger ist selbst begeisterte Schwimmerin und entwickelte aus über 20 Jahren Erfahrung im Baby- und Kinderschwimmen, die nach ihr benannte «Methode Augsburger». Sie erklärt diese wie folgt: «Mir ist es wichtig, dass die Kinder während der ganzen Unterrichtsdauer beschäftigt und voll im Flow sind. Deshalb setzen wir auf ein abwechslungsreiches und innovatives Bewegungskonzept. Die spezifisch ausgebildeten Kursleiter/innen achten darauf, dass die Kinder gefordert, jedoch nicht überfordert werden.»

Die Lektionen finden nur in ausgewählten Therapiebädern statt, bei denen die Wassertemperatur mindestens 32 Grad beträgt. Die Kursleiter/innen haben einen Nothelferkurs für Babys und nehmen regelmässig an Weiterbildungskursen teil. (H2O/mc/hfu)