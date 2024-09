Addex laut provisorischen Ergebnissen mit Gewinn im ersten Semester

Genf – Das Biotechunternehmen Addex weist im ersten Halbjahr dank des Verkaufs von Geschäftsteilen einen fast zweistelligen Gewinn aus. Laut provisorischen Ergebnissen beläuft sich der Nettogewinn auf 9,8 Millionen, wie das Unternehmen am Donnerstag bekanntgab.

Im Vorjahreshalbjahr hatte Addex noch einen Verlust von 5,1 Millionen ausgewiesen. Dass das Ergebnis um fast 15 Millionen höher ausfalle, liege in erster Linie am Barerlös von 5,0 Millionen, den Addex für den Verkauf eines Geschäftsteils an Neurosterix Pharma im Frühling erhalten hat.

Den Barmittelbestand der Gruppe per 30. Juni 2024 beziffert Addex auf 3,8 Millionen Franken. Im ersten Quartal betrug dieser noch 1,6 Millionen Franken.

Die vorgelegten Halbjahresergebnisse müssten noch geprüft werden, heisst es in der Mitteilung weiter. Sie könnten sich bis zur endgültigen Veröffentlichung noch ändern. Den definitiven Halbjahresabschluss veröffentlicht die Firma am 30. September.(awp/mc/ps)

